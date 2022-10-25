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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Kralı III. Charles ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İngiltere#Charles
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Kralı III. Charles ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 20:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Kralı III. Charles ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ölümünün ardından tahta geçen oğlu Kral III. Charles ile ilk temasını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Kraliçe II. Elizabeth’in hayatını kaybetmiş olması dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında stratejik ortaklığa ve müttefikliğe dayalı münasebetlerin ve pek çok alana yayılmış güçlü iş birliğinin yeni dönemde de gelişeceğine inandığını ifade etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İngiltere#Charles

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