Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Kralı III. Charles ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ölümünün ardından tahta geçen oğlu Kral III. Charles ile ilk temasını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:



Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Kraliçe II. Elizabeth’in hayatını kaybetmiş olması dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında stratejik ortaklığa ve müttefikliğe dayalı münasebetlerin ve pek çok alana yayılmış güçlü iş birliğinin yeni dönemde de gelişeceğine inandığını ifade etti.