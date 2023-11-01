Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepatit aşımızı üreteceğiz

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Keyvac Aşı Üretim Merkezi açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: “2004 yılından beri ilaç, kimya, tıbbı cihaz başta olmak üzere 9 farklı sektörde faaliyet gösteren Alagöz Holding, 500 milyon dolara varan yatırımlarıyla bine yakın insanımıza istihdam sağlıyor. Biz de ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan her şirketimize olduğu gibi Alagöz Holding’e de gerek desteği veriyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Hepatit A tesisi kendi alanında önemli bir boşluğu dolduracak. 14 bin metrekare kapalı alanı, 12 bin metrekare fabrika üretim hattı ve 2 bin metrekare ofis alanından oluşan fabrikamız, en son teknoloji ile donatıldı. Toplam 29 bin 500 metrekare fabrika sahasıyla Keyvac üretmeyi planladığı diğer aşılarda da öncü bir rol üstlenecek.

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SALGINDAN GÜÇLENEREK ÇIKTIK

Salgın döneminde 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteğe vererek insanlık görevimizi yerine getirdik. Ülkemiz son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen salgından zayıflayarak değil, salgından güçlenerek, dostlarının sayısını artırarak çıktık. Bu başarıda katkısı bulunan sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm görevlilerimizi, kurumlarımızı, şirketlerimizi tebrik ediyorum. Hepatit aşısı, Hepatit A virüsünün neden olduğu hastalığın önlenmesinde kullanılan bir inaktif aşı. Aşı, 2012 yılından bu yana genel bağışıklama programında yer alıyor. Sağlık Bakanlığımız tarafından ücretsiz olarak 18. ve 24. ayların sonlarında olmak üzere her çocuğa iki doz uygulanıyor. Ayrıca kronik karaciğer hastası ve pıhtılaşma bozukluğu olanlar ile risk grubunda olan birçok insanımız aşılanıyor. Daha çok yurtdışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık dünya standartlarında ülkemizde üretilecek. Böylece Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten 4. ülke olacak. Açılışını yaptığımız bu önemli tesisle birlikte yurtdışına bağımlılığımız azalacak. ”

HEDEF YILDA 30 MİLYON DOZ

-Keyvac Biyolojik Ürünler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. aşı üretimi konusunda uzman Sinovac Life Sciences Co. ile Alagöz Holding ortaklığında Ankara Alcı Organize Sanayi Bölgesi’nde kuruldu. Hepatit A aşısının yanı sıra yeni aşıların üretimi ve teknolojilerin geliştirilmesi için Ar-Ge yatırımları yapan şirket, yıllık 30 milyon doz üretim yapmayı hedefliyor.

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SINOVAC’TAN AT FİGÜRÜ

-Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara’da Keyvac aşı üretim tesisi açılışına katıldı. Törende, Sinovac kurucusu Yin Wei Dong ve Keyvac Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz tarafından Erdoğan’a, “Halkını daima ileriye ve barışa götüren lideri temsil eden” bir at figürü hediye verildi. (Rıza ÖZEL / ANKARA)