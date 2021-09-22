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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hayırlı olsun' mesajıyla paylaştı! Sergilenmeye başladı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Göbeklitepe#Birleşmiş Milletler Binası
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hayırlı olsun mesajıyla paylaştı Sergilenmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Göbeklitepe’deki dikilitaşların bir sureti, New York’taki Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenmeye başladı. Ülkemize ve Şanlıurfa’mıza hayırlı olsun" mesajını paylaştı.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı:

Şanlıurfa’da yer alan ve ‘Tarihin Sıfır Noktası’ olarak adlandırılan Göbeklitepe’deki dikilitaşların bir sureti, New York’taki Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenmeye başladı.

Ülkemize ve Şanlıurfa’mıza hayırlı olsun.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Göbeklitepedeki dikilitaşın replikasına ziyaret

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Göbeklitepe#Birleşmiş Milletler Binası