Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hayırlı olsun' mesajıyla paylaştı! Sergilenmeye başladı

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı:

Şanlıurfa’da yer alan ve ‘Tarihin Sıfır Noktası’ olarak adlandırılan Göbeklitepe’deki dikilitaşların bir sureti, New York’taki Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenmeye başladı.

Ülkemize ve Şanlıurfa’mıza hayırlı olsun.