Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hayırlı olsun' mesajıyla paylaştı! Sergilenmeye başladı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı:
Şanlıurfa’da yer alan ve ‘Tarihin Sıfır Noktası’ olarak adlandırılan Göbeklitepe’deki dikilitaşların bir sureti, New York’taki Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenmeye başladı.
Ülkemize ve Şanlıurfa’mıza hayırlı olsun.
Şanlıurfa’da yer alan ve ‘Tarihin Sıfır Noktası’ olarak adlandırılan Göbeklitepe’deki dikilitaşların bir sureti, New York’taki Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenmeye başladı.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 22, 2021
Ülkemize ve Şanlıurfa’mıza hayırlı olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/4QUMUopfZv