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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Güney Afrika Cumhuriyeti#Cyril Ramaphosa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2024 15:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları, Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda mazlum Filistin halkına yönelik işlenen soykırım suçunun cezalandırılması için İsrail aleyhine açtığı davadan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Dava sürecinin değerlendirildiği görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bu haklı davanın uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun şekilde sonuçlandırılması ve insanlık suçu işleyen İsrail’in hak ettiği cezayı alması için azami çaba göstereceğini belirtti."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Güney Afrika Cumhuriyeti#Cyril Ramaphosa

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