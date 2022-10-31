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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Gine#Umaro Sissoco Embalo
Cumhurbaşkanı Erdoğandan diplomasi trafiği
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 22:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya devlet başkanı seçilen Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede 1 Ocak'ta göreve başlayacak Lula'ya başarılar diledi. Öte yandan Erdoğan, Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'da seçimi kazanarak yeni devlet başkanı seçilen Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Erdoğan görüşmede, Brezilya devlet başkanı seçilen Lula'da silvayı tebrik etti ve 1 Ocak'ta başlayacağı yeni görev döneminde kendisine başarılar diledi.

ERDOĞAN, BİSSAU CUMHURBAŞKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"Türkiye-Gine Bissau ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı. İki lider, görüşmede, ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra askerî ve savunma sanayii alanındaki iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, Türkiye Maarif Vakfı’nın Gine Bissau’da inşa edeceği okul için arsa tahsis edilmesinin kendilerini sevindirdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı olan Gine Bissau Sissoco Embalo’nın bölgede istikrar ve barışın tesisi noktasında yürüttüğü çalışmaları takdirle izlediğini dile getirdi."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Gine#Umaro Sissoco Embalo

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