Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Sissoco ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin ardından Afrika turunun ikinci durağı olan Senegal’de Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal’in ardından Afrika turunun son durağı olan Gine Bissau ziyaretini yarın çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak olması nedeniyle iptal etmişti. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Gine Bissau ziyareti ileri bir tarihe ertelenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve beraberindeki heyet Senegal ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönecektir" denildi.