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AA
Haber Giriş: 20.06.2020 - 08:55,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüşecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüşecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüşecek.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan'ın, 19-21 Haziran'da Türkiyeye çalışma ziyareti gerçekleştiren Gine Bissau Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Embalo ile İstanbul’da bir araya geleceği bildirildi.

Açıklamada, görüşme kapsamında Türkiye-Gine Bissau ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği ve iş birliğinin geliştirilmesi imkanlarının ele alınacağı belirtilerek, "İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir." denildi.

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