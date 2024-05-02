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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiyalı mevkidaşıyla görüştü

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#Erdoğan#Gambiya#Adama Barrow
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiyalı mevkidaşıyla görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 13:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Gambiya ikili ilişkileri, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve Gambiya’da düzenlenecek 15. İslam Zirvesi gündemi konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması ve Birleşmiş Milletler kararlarına uyulmasının sağlanması için İslam Dünyası’nın birlik içinde hareket etmesinin önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam Zirvesi’nde yapılacak müzakerelerin ve alınacak kararların hayırlara vesile olması dileklerini Barrow’a iletti ve Türkiye’nin zirvede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından temsil edileceğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Gambiya ilişkilerinin geliştirilmesi için önümüzdeki dönemde ortak adımlar atılabileceğini söyledi.

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#Erdoğan#Gambiya#Adama Barrow

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