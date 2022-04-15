Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fiyatları fahiş yükseltenlere seyirci kalmayız

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ESNAF ve sanatkârlarla iftarda buluşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

4.6 MİLYAR LİRAYI AŞAN DESTEK

“Esnafımız her zaman haktan yana olmuş, bulunduğu sokağın vicdanını temsil etmiştir. Bugün birçok ülkede derin şekilde yaşandığını gördüğümüz sosyal adaletsizliğin bizim milletimizin içinde kök salamamasında bu anlayış vardı. Bunun son örneğini korona salgınında gördük. Devlet olarak bu zorlu dönemde sizlerin yanında olmaya çalıştık. Salgın döneminde esnaflarımıza gelir kaybı ve kira olarak 4 ay süreyle 1000’er lira destek sağladık. Türkiye genelinde bu destekler 4.6 milyar lirayı aşmıştır.

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YENİ ARAÇLARLA DESTEKLEYECEĞİZ

Ayrıca esnaf ve sanatkarımızın kredi ve kefalet kooperatiflerine borçlarını yeniden yapılandırma imkanı sunduk. Salgının etkisinin azalmasıyla yeniden ekmek teknesinin başına geçen esnaf ve sanatkarı yeni araçlarla desteklemeyi sürdüreceğiz. Sizler işinizin başına her geçtiğinizde, dükkanınızın, aracınızın kapısını her açtığınızda aynı zamanda bu sorumluluğu üstlenmiş oluyorsunuz. Hayatımızın bir döneminde biz de esnaflık yaptığımız için bu vasıfları bizzat yaşayarak, hırs ederek öğrendik.

SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ

Salgının, küresel düzeyde dengeleri bozan ve fiyatları artıran etkilerini yeni yeni üzerimizden atarken, bu defa da Karadeniz’in kuzeyindeki krizin ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kaldık. Son dönemde çarşıda, pazarda, hayatın her alanında görülen fahiş fiyat artışlarının en önemli sebebi bu iki faktördür. Bu tür sorunların çoğu hukuki değil, ahlaki sebeplere dayandığı için yaptırım imkanları da sınırlıdır. Vicdanı, ahlakı ve değeri olmayana ne deseniz boş. Tabii bu elimiz kolumuz bağlı bir şekilde yaşanan rezaletlere seyirci kalacağımız anlamına da gelmiyor.

CEZALARI ARTIRIYORUZ

İnternet üzerinden satış yapan e-ticaret platformlarına da çeki düzen veriyor, belirli sınırlamalar getiriyoruz. Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere verdiğimiz destekleri artırıyoruz. İlave adımlar atarak insanlarımızın refah seviyelerini korumaya çalışıyoruz. Amacımız esnaf ve sanatkarımızla rekabet etmek değil, sizlerin de şikayetçi olduğu piyasadaki fahiş fiyatları kontrol altında tutmaktır. Fiyatları fahiş şekilde yükselterek haksız kazanç peşinde koşanların cezalarını artırıyoruz.”

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İHRACAT VE TURİZME KREDİ MÜJDESİ

“İhracata dönük yatırımlara, yerli makine kullanımı, kısmi yurt dışı finansmanı ve bölgesel teşviklere ilave olarak yıllık yüzde 9’a varan faiz oranıyla Türk Lirası cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz. Turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9’a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk Lirası finansmanı sağlıyoruz. Harcama mukabili ve belge karşılığı kullandırılacak bu krediler için 100 milyar lirası ihracat, 50 milyar lirası turizm için olmak üzere toplamda 150 milyar liralık bir kaynak ayırdık.”