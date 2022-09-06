Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılbaşından sonra hızla düşecek

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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

PEK ÇOK TEDBİRİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

2022 ikinci çeyrek büyüme rakamları Türk ekonomisinin yükselişine devam ettiğini göstermiştir. Gelişmiş ülkelerin ekonomi politikalarını klasik modelleri bir kenara bırakarak bizimkine benzer şekilde değiştirmeye başlamaları programımızın isabetini teyit eden bir diğer gelişmedir. Kur korumalı mevduat hesaplarına geçişe gösterilen ilgi sayesinde bir ara 239 milyar lira seviyesine ulaşan vatandaşlarımızın yabancı para hesap tutarları geçtiğimiz ay sonu 212 milyar dolara kadar gerilemiştir. Bu fotoğraf içinde enflasyon hala en ciddi sorunumuz olmayı sürdürüyor. Dünyanın her ülkesi kendi ekonomik gerçekliğine göre son 40-50 yılda eşi benzeri görülmemiş enflasyon tehditleriyle mücadele ediyor. Türkiye olarak yılbaşından sonra ülkemizdeki enflasyonun hızlı şekilde inişine şahitlik edeceğiz. Önce 40’lı ardından 30’lu yıl sonuna doğru 20’li rakamlardaki enflasyonla ülkemizi bu tehdidin gölgesinden çıkarmayı planlıyoruz. Bu süreçte refah kaybı yaşayan dar ve orta gelir grubuna mensup vatandaşlarımıza yönelik destekleyici çalışmaları arttırarak devam ettireceğiz. Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni anlayışla ele alarak hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz.

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MİLLİ GELİR 1 TRİLYON DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAK

Resmi Gazete’de yayınlanan OVP, enflasyonun düşürülmesi başta olmak üzere bu mücadelenin yol haritasıdır. OVP, 2023-2025 yılları arasındaki çalışmalarımızın rehberi olacaktır. Bütçe disiplininden taviz vermeyeceğiz. Maliye politikalarımızı kamu açıklarını azaltma yönünde sürekli tahkim edeceğiz. Program sonunda milli gelirimizi 1 trilyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Esasen son 8-9 yıldır yaşadığımız saldırılar ve bunların kur, faiz, enflasyon şer üçgeninde yürüyen ekonomik ayakları olmasıydı bugün milli gelirimizi 1.5 trilyon doların üzerine çıkışını konuşacaktık. Her şeye rağmen satın alma paritesi itibarıyla ülkemizin dünya milli gelir sıralamasında 11’inciliğe yükselmesini önemli başarı olarak görüyoruz. Son dönemde sağlık çalışanlarımızın özellikle doktorlarımızın özlük haklarıyla ilgili tartışmalar sağlıktaki güzel tabloyu gölgelemeye başlamıştı. Sağlık çalışanlarımızın sabit ek ödemelerini merkezi yönetim bütçesine alarak bu konuda yaşanan memnuniyetsizliği ortadan kaldırdık. Beyaz reformun meyvelerini 6 bin hekimimizin kamuya dönmek için müracaatıyla almaya başladık.

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İCRA TAKİBİNDEKİ 5.5 MİLYON VATANDAŞA MÜJDE

Bir başka müjdemiz de icra takibine düşmüş dosyası bulunan vatandaşlarımızla ilgilidir. Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz. Buna göre 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve böylece tasfiyesini sağlıyoruz. Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da buna dahildir. Böylece icra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya ve yaklaşık 5.5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacaktır. Bir müjdemiz de önümüzdeki hafta başlayacak eğitim-öğretim yılıyla ilgili hazırlıklarını yürüten ihtiyaç sahibi ailelerimize olacaktır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza bu ailelerimize daha güçlü destek vermek amacıyla ilave kaynak aktarımı yaptık. İhtiyaç sahibi ailelerimizin eğitim öğretim desteği için ilçelerindeki vakıflara başvurmaları gerekiyor.

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İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GAZ DESTEĞİ SÜRECEK

Doğalgaz tüketim desteği programını bu yıl da sürdüreceğiz. Bu destekten yararlanmak isteyen ev sahibi veya kiracı tüm vatandaşlarımız 5 Eylül’den itibaren e-devlet üzerinden başvurularını yapabilirler. Kronik hastaların veya yaşam destek cihazlarına bağlı kişilerin bulunduğu hanelere doğalgaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacaktır. Türkiye Aile Destek Programı’nı uygulamaya alarak sosyal koruma kalkanımızın kapsamını genişletmiştik. Şartları tutmadığı için diğer yardımlardan yararlanamayan ve belirli gelir seviyesinin altında olan 831 bin vatandaşımıza temmuz ayında 427 milyon lira destek sağlamıştık. Mevcut ve yeni hak sahibi 1.6 milyon kişinin 1 milyar lirayı bulan ağustos ayı ödemelerini 7 Eylül’de gerçekleştiriyoruz.

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YUNANİSTAN TERBİYESİZLİĞİ ARTTIRDI

Son dönemde ülkemize yönelik tacizlerini ve terbiyesizliklerini artıran Yunanistan ile ilgili şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Yunanistan ne siyasi ne ekonomik ne askeri bakımdan bizim dengimiz olmadığı için muhatabımız da değildir. Yarın Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan’ı kapsayan Balkan gezisine çıkıyoruz. Son dönemde gerginliklerin arttığı bu coğrafyada barışın, huzurun, kalkınmanın, hakkaniyetin temsilcisi Türkiye olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeyi sürdürüyoruz. Önümüzdeki hafta Özbekistan’da Şanghay Beşlisi’nin toplantısına iştirak ederek ülkemizin hak ve menfaatlerini Orta ve Doğu Asya coğrafyalarında geliştirmenin yollarını arayacağız. Bir sonraki hafta BM Genel Kurulu’na katılarak çok sayıda toplantı ve görüşme yapacağız. Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada artan gücü, etkisi ve sorumlulukları bize ufkumuzu sürekli genişletmemiz, ilişkilerimizi çeşitlendirmemiz, fırsatları değerlendirmemiz gerektiğini söylüyor.