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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya’da

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Bali#Endonezya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya’da
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 09:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Endonezya'nın Bali adasına geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15-16 Kasım tarihlerinde, Endonezya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 17’nci G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Bali’ye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı Bali Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı'nda, Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, Bali Valisi Wayan Koster, Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti çerçevesinde bugün Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile kapsamlı ikili görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede, Türkiye ve Endonezya arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya’da

“Birlikte Toparlanma - Daha Güçlü Toparlanma” ana temasıyla gerçekleştirilecek zirvede G20 liderleri, “Gıda ve Enerji Güvenliği,” “Sağlık” ve “Dijital Dönüşüm” başlıklı üç oturumda fikir alışverişinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve çerçevesinde çeşitli ülkelerin liderleriyle temaslar gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya’da

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