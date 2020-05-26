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AA
Haber Giriş: 26.05.2020 - 20:10,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

ENDONEZYA CUMHURBAŞKANI JOKO WİDODO

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunulan görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirmeye dönük adımlar ele alındı.

CEZAYİR CUMHURBAŞKANI ABDÜLMECİD TEBBUN

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunulan görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

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