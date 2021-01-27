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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk ile görüştü
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Musk görüşmesinde, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.
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Türkiye'nin Türksat 5A uydusu uzaya başarıyla fırlatıldıTürkiye'nin Türksat 5A uydusu ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral üssünden saat 05:15'te uzaya başarıyla fırlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu uydunun uzaya fırlatılmasını Türksat Yerleşkesi'nden canlı olarak izledi. Bakan Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun ise haziranda fırlatılmasının planlandığını açıkladı.
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