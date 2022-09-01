Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmanların korkulu belasıyız

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende genç subaylara şöyle seslendi:

“Bizim devlet geleneğimizde ordu, milletin değerleriyle teşhis edilmiş, ülkenin bekasının teminatı olan bir kurumdur. Ne zaman ki ordumuz bu vasıflarından uzaklaştırılmışsa, işte o zaman bizim için alarm zilleri çalmaya başlamıştır. Maalesef bir dönem ordumuzun gücünü aldığı bu kadim köklerinden koparma gayretleri had safhaya çıkmıştı. Bu üzüntü verici gidiş, eski Türkiye’nin ruhumuzu yaralayan lekelerinden olarak tamamen geçmişte kalmıştır. Deniz Harp Okulumuzun camisinin bugün aynı zamanda açılışını yapıyoruz. Evet, bizim askerimiz İstiklal Marşı’ndan ifade edilen imam yüreğiyle zaferleri kazanmıştır. Şimdiden karası, denizi, havasıyla tüm kuvvetlerimize, tüm askerlerimize gazanız mübarek olsun diyorum.

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AB’NİN BİZİ ÜYE YAPMAMASI

Pazartesi günü Kütahya ve Afyon’a giderek, bu büyük zaferin sevincini on binlerce vatandaşımızla paylaştık. İstiklal harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelenin şehitlerini yad ediyorum. Dün de ülkemize ve milletimize karşı husumetini ipini elinde tuttuğu kukla vasıtasıyla sergileyenler vardı, bugün de aynı yöntemi sergileyenler var. Ege’de her fırsatta tacizleri ve terbiyesizlikle huzursuzluk çıkaranların sadece maşa olduğunu, asıl mücadeleyi arkasındakilerin verdiğini biliyoruz. Kapısında bekletildiğimiz AB’nin bizimle mukayese edilemeyecek ülkeleri üye yaparken bizi dışarda bırakmasının sebebini çok iyi biliyoruz.

DESTEK VERMEYEN NATO

Ülkemize yönelik tehditlerin yükseğe çıktığı dönemde bize destek vermeyen NATO’nun gücünü nereye aktardığını iyi biliyoruz. Dünyanın dört bir yanında ve özellikle sınırlarımızın dibinde teröristlere silah yağdıranların bize silah satmazken niyetlerinin farkındayız.

Milli mücadeleyi nasıl kendi ülkelerine güvenleri olmayan bu manda sevdalılarına karşı kazandıysak, bugün de aynı zihniyetlere rağmen Türkiye’yi hedeflerine ulaştıracağız. Göreve geldiğimizde bizim yerli silahlanmamız yüzde 20’ydi. Şimdi yüzde 80. Artık her şeyimizi kendimiz yapar hale geldik. Artık denizlerimizde, fırkateynlerimizle dolaşıyoruz. Ama birileri de bir yerlerden bir şey bekliyor. Biz İHA’larımızla, SİHA’larımızla, Akıncı’larımızla varız. Şimdi Gökbeyimizle varız. Bütün bu silahlarımızla dünyada bize düşman olanların korkulu belasıyız. Artık ekonomisi küçük oyunlarla prangaya alınıp kolayca sömürülen bir ülke değiliz. Artık biz dünyadaki hiçbir ülkeye sahip olduğu imkanlarla hayran bakan bir ülke değiliz. Artık geçti, onlar tarih oldu.”