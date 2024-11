Cumhurbaşkanı Erdoğan düğmeye bastı... 20 bin öğretmen ataması yapıldı

Haberin Devamı

ŞEHİT ÖĞRETMENLERİ ANDI: “Görevi başında şehit olan öğretmenlerimiz başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemizi ve milletimize karşı vazifelerini hakkıyla yerini getirdikten sonra bugün emekli olan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Ataması yapılan 20 bin öğretmenimiz Anadolu’nun dört bir tarafına ışık saçacaktır. Bu ulvi görevin şimdiden kendilerine ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Sizlerin de gayretiyle maarif davamızın daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum.

HÜR NESİLLER YETİŞTİRME DERDİNDEYİZ: Biz eğitim, öğretim yoluyla yalnızca meslek sahibi bireyler değil, fikri hür vicdanı hür nesiller yetiştirme derdindeyiz. Milletimizin tarihi birikimini merkeze alan modelimizle çağın ihtiyaçlarını gözeten bir eğitim anlayışını hayata geçiriyoruz. Yeni müfredatımız eleştirel bakış açısına sahip kuşaklar yetiştirmeyi hedefliyor. Bütüncül bir anlayışla yapılandırdık. Eğitim öğretimi hem bilimsel değerlere oturttuk hem de milletimizin değerleriyle harmanladık. Eğitim öğretim camiamızın tüm paydaşlarıyla şekillendirdiğimiz modelin eksikliğini hissettiğimiz birçok şeyi karşılayacağına eminiz.

EĞİTİMİ SİYASET ÜSTÜ GÖRÜYORUZ: 2024 Türkiye’sine halen vesayet dönemlerinin merceğinden bakan değişime kapalı bu arkaik zihniyetin evlatlarımızın ufkunu karartmasına müsaade edemeyiz. Türkiye’nin geleceği açısından böylesine hayati bir meselenin ideolojik kavgaların mezesi haline getirilmesi yanlıştır. Muhalefetin ve iş tuttuğu örgütlerin bu hatadan dönmesini temenni ediyoruz. Eğitimi siyaset üstü görüyoruz. Bunu da sürdüreceğiz. Ailelerinin bizlere emanet ettiği gençlerimizin en başarılı şekilde yetişmeleri için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyeceğiz.

28 ŞUBAT SÜRECİ: Birileri yakın tarihi değiştirmeye çalışıyor. Yalan yanlış konuşuyorlar. Faşizmin her türlüsünü yaşadık. 28 Şubat sürecinde ilticayla mücadele kılıfı altında 6 milyon insanımız fişlendi. Milli eğitimde 33 bin öğretmen disiplin soruşturmasına maruz kaldı. Bunlar ceberut laik uygulamaların ayyuka çıktığı 1940’larda değil 27 yıl önce bu şehirde yaşandı.

AİLE HER ÇOCUĞUN İLK ÖĞRETMENİDİR: 2025 itibarıyla 300 bin öğretmenimiz uzman ve başöğretmen unvanını elde edecek. Görevleri sırasında eğitim çalışanlarına yönelik suçlara karşı caydırıcı yaptırımlar getirdik. Hapis cezasının ertelenmesi uygulamasını kaldırarak, kasten yaralama suçunu tutuklama sebebi saydık. Öğretmenlerimize yapılan her saldırıyı, milletimizin geleceğine yapılan saldırı olarak görüyoruz. Bir çocuğun öğrenme aşkını ve geleceğe dair umutlarını besleyen en güçlü el ailesinin desteği ve rehberliğidir. Aile her çocuğun ilk öğretmenidir. Onun yüreğine dokunan, zihnini şekillendiren, karakterini yoğuran ilk mekteptir. Bir öğretmenin öğrencisini muhabbetle kucaklayan emeği ne kadar değerli ise velilerin desteği de aynı derecede kıymetlidir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından butona basarak 20 bin öğretmenin atamasını yaptı. Salonda bulunan öğretmen adayları ve aileleri, sahnedeki ekrandan sonuçların açıklanmasını heyecanla takip etti.

STK FUARI’NDA KONUŞTU: İNSANLIK KAN KAYBEDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda 4. Uluslararası STK Fuarı’nda açıklamalarda bulundu. “İnsanlığın neredeyse tüm kurumlarıyla, tüm organlarıyla, tüm hücreleriyle kan kaybettiği bir dönemden geçiyoruz” diyen Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Uluslararası sistemin imtiyazlı aktörleri kendi çıkarları uğruna İslam coğrafyası başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerini savaş ve çatışma ortamına sürüklüyor. İslam alemi, zorlu bir sınamadan, kapsamlı kuşatmadan geçiyor.

İSRAİL LEHİNE KARARTMA: Hemen yanı başımızdaki Filistin’de 14 aydır mazlumlar, çocuklar, kadınlar, yaşlılar acımasızca katlediliyor. Küresel yönetişim mekanizmaları, uluslararası medya Filistin, Lübnan ve birçok yerde işlenen insanlık suçlarını görmezden geliyor. İsrail lehine karartma uygulanıyor. Demokrasi ve insan hakları nutukları çeken ülkeler alçak katliamları durdurmak yerine İsrail’e verdikleri destekle zulmü körüklüyorlar. Bu durumdan cesaret alan siyonist katiller, barbarlıklarına her geçen gün yenilerini ekliyor.

KALBİM PARÇALANIYOR: Kalbim parçalanarak bazı rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. Saldırılar başlayalı 400 günden fazla zaman geçti. 50 bine yakın Filistinli şehit düştü. 700 binden fazlası yararlandı. Sürdürülebilir kalkınmaya katkı veren STK’lar küresel barış ve adaletin tesisine hayati katkılar yapacaktır. Daha adil bir dünya tasavvurumuzun hayata geçirilmesinde dünyanın dört bir yanında çalışan STK’ların gayretleri büyük yer tutacaktır.

TUTUKLAMA KARARINI DESTEKLİYORUZ: Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Galant hakkında çıkan tutuklama kararını destekliyoruz. Alınan bu cesur kararın sözleşmeye taraf tüm ülkelerce uygulanmasını önemli buluyoruz. Yıllardır dünyaya hak, hukuk, adalet ve insan hakları dersi veren Batılı ülkelerin bu noktada sözlerini yerine getirmeleri mecburidir. 3 kuruş siyasi rant sağlayacağım diye ülkesine ve devletine ‘İsrail’le ticaret yapıyorlar’ iftirası atanlar gibi de olmadık. İsrail’le ticareti kestik.”