×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede ailenin bayramını kutladı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya#Gaziantep
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 17:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Gaziantep'te ziyaret ettiği depremzede aile ile telefonda görüşerek bayramlarını tebrik etti.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzede Aydın ailesini kaldıkları konteynerde ziyaret edip bayramlaştı. Ardından Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı cep telefonundan arayarak aile ile görüştürdü. Erdoğan, Ayşe ve Ali Aydın çifti ile kızları Özlem Aydın ile görüşerek bayramlarını kutladı. Erdoğan, "Bayramınızı tebrik ediyorum. Daha çok çalışacağız" dedi. Aydın çiftinin küçük kızları Özlem ile konuşan Erdoğan, Bakan Yerlikaya'dan Özlem’e kendi adına bayram harçlığı vermesini istedi.

Bakan Yerlikaya, o anlara ilişkin videoyu, Twitter hesabından paylaşarak, "Nurdağı Nur-1A Geçici Konaklama Merkezi'mizde kalan depremzede vatandaşlarımızla bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, depremzede vatandaşlarımız Ali-Ayşe Aydın çifti ve dünyalar güzeli kızları sevgili Özlem'le telefonda görüştü; bayramlaştı. Artık bu bayram Aydın ailemiz için unutulmaz olacak. Amanos Dağları'nın eteklerinde, tarihi İpek Yolu üzerindeki Nurdağı'mız yine eski günlerine dönecek; ticaretin ve bereketin merkezi olacak. Nurdağı'nda yaşayan hemşerilerim inşallah kalıcı konutlarına kavuşacak, bayramları bayram gibi yaşayacak. Bunun için canla başla çalışacağız" ifadelerini kullandı. (DHA)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya#Gaziantep

BAKMADAN GEÇME!

Tüm kaloriler birbirine eşit mi Mantık evet diyor ama gerçek bambaşka... Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir

Tüm kaloriler birbirine eşit mi? Mantık 'evet' diyor ama gerçek bambaşka... 'Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir '

#Sağlık
Şu an 50 yaşındayım ama yakında 48 olacağım Güney Korede yaş hesabı değişti, kafalar karıştı

'Şu an 50 yaşındayım ama yakında 48 olacağım' Güney Kore'de yaş hesabı değişti, kafalar karıştı

#Güney Kore
Kayıp denizaltı Titan, yeni bir trendi tartışmaya açtı... Milyarderler neden oradaydı

Kayıp denizaltı Titan, yeni bir trendi tartışmaya açtı... Milyarderler neden oradaydı?

#Titanik