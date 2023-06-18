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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı Üs Bölgesi'ndeki askerlerle görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#Cudi Dağı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 23:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde görevli askerlere telefonda hitap ederek, "Terörle mücadelemizde sizlerin duruşu inşallah bu milletin huzuru ve refahı olacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın" dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde askerlerle bir araya geldi.

Üs bölgesindeki askerlerle bir süre sohbet eden Bakan Yerlikaya, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Babalar Günü'nü tüm personel adına kutladı.

Yerlikaya'nın telefonundan hitap ettiği personele teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cudi'de, Gabar'da sizler bizim her an iftihar vesilemiz oldunuz. Bu vesileyle şahsım ve milletim adına bütün kardeşlerimizi gözlerinden öpüyorum. Terörle mücadelemizde sizlerin duruşu inşallah bu milletin huzuru ve refahı olacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Yerlikaya'ya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da eşlik etti.

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#Ali Yerlikaya#Cudi Dağı#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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