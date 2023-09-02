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Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak dağıttı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kısıklı#Üsküdar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2023 15:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne giderken makam aracından inerek vatandaşlarla sohbet etti. Çevredeki çocuklara da oyuncak ve harçlık veren Erdoğan, fotoğraf da çektirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere çıktı. Erdoğan, güzergah üzerinde, yol kenarında bekleyen vatandaşlarla makam aracından inerek sohbet etti. Çevredeki çocuklara da oyuncak ve harçlık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf da çektirdi. Mahalle bakkalına da uğrayan Erdoğan esnaf ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantı gerçekleştirecek.

 

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kısıklı#Üsküdar

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