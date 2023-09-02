Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak dağıttı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere çıktı. Erdoğan, güzergah üzerinde, yol kenarında bekleyen vatandaşlarla makam aracından inerek sohbet etti. Çevredeki çocuklara da oyuncak ve harçlık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf da çektirdi. Mahalle bakkalına da uğrayan Erdoğan esnaf ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantı gerçekleştirecek.