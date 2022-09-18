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Cumhurbaşkanı Erdoğan Central Park’ta yürüyüş yaptı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#ABD#BM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Central Park’ta yürüyüş yaptı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2022 11:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu’na katılmak için bulunduğu New York kentindeki Central Park’ta bir süre yürüyüş yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York şehrine ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’nda Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Central Park’ta yürüyüş yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da ABD’ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı Türkevi’ne gelişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan Türk vatandaşlarını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Central Park’ta yürüyüş yaptı

ERDOĞANCENTRAL PARK’TA YÜRÜYÜŞ YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu’na katılmak için bulunduğu New York kentindeki Central Park’ta bir süre yürüyüş yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Central Park’ta yürüyüş yaptı
Bölgedekilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilgisi dikkat çekerken birçok kişi de fotoğraf çektirmek ve sohbet etmek için Erdoğan'ın yanına geldi.

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