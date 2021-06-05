Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy’de vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik Millet Bahçesi’nde düzenlenen törenin ardından Vahdettin Köşkü’ne geçmek üzere alandan ayrıldı. Erdoğan, Çengelköy’de kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce makam aracını yol boyunca birkaç kez durdurdu. Bir süre vatandaşlarla ve esnafla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara da oyuncak hediye etti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara