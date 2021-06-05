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İdris TİFTİKCİ - İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 05.06.2021 - 18:38 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy’de vatandaşlarla sohbet etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy’de vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy’de vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik Millet Bahçesi’nde düzenlenen törenin ardından Vahdettin Köşkü’ne geçmek üzere alandan ayrıldı. Erdoğan, Çengelköy’de kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce makam aracını yol boyunca birkaç kez durdurdu. Bir süre vatandaşlarla ve esnafla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara da oyuncak hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy’de vatandaşlarla sohbet etti

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