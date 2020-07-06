Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ve Kırgızistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ceenbekov ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler değerlendirilirken, kovid-19 ile mücadelede işbirliği konuları ele alındı.



İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile yaptığı görüşmede, Türkiye ve Kazakistan ilişkilerini her alanda güçlendirme hususunda mutabık kalan Erdoğan ve Tokayev, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği yapılabilecek konuları ele aldı.