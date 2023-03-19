Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale ruhuna ihtiyacımız var

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. Yıldönümü Töreni’nde özetle şu mesajları verdi: “Çanakkale Deniz Zaferimizin 108’inci sene-i devriyesinde bir kez daha aziz şehitlerimizin manevi huzurlarındayız. Canları ve kanları pahasına tüm dünyaya, ‘Çanakkale geçilmez’ dedirten o büyük kahramanları rahmetle yâd ediyorum. Aynı şekilde vatanımızın bekası, milletimizin istiklal ve istikbali uğurunda toprağa düşen tüm yiğitlere Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin diyorum.

ANKA KUŞU MİSALİ

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal, Çanakkale’yi, bugünümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden bu toprakları bize ebedi vatan yapan zafer olarak tarif ediyor. Gerçekten de Çanakkale, tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin asli kimliğini bulduğu, üzerine serpilen ölü toprağı kaldırdığı, tıpkı bir anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğduğu bir dönüm noktasıdır.





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Çanakkale’yi, milletimizin bu topraklarda var olma için verdiği en kutlu mücadelelerden biri olarak görüyoruz. Üzerinden ne kadar geçerse geçsin, 108 sene önce burada yazılan o büyük destanı daima gururla hatırlıyoruz. 85 milyonun Çanakkale’den, burada koyun koyuna yatan şehitlerimizden alacağı kıymetli dersler olduğuna inanıyorum.

YARALARIMIZI SARABİLİRİZ

Özellikle deprem ve sel felaketiyle yüreklerimizin yandığı bu sancılı dönemde Çanakkale ruhuna tekrar ihtiyacımız var. Yaklaşık 49 bin kardeşimizin hayatını kaybettiği, 11 ilimizde ciddi yıkıma ve acıya yol açan depremin yaralarını ancak bu ruhu dirilterek sarabiliriz. Nasıl 108 sene önce omuz omuza vererek, imkânsızı başardıysak, asrın felaketinin üstesinden de dayanışmayla, yine kardeşlikle gelebiliriz. Milletimizin beraberlik tablosu bizlere umut ve güven aşılıyor.”

KÜLLERİMİZDEN DOĞACAĞIZ

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“Ziyaret ettiğimiz şehirlerde insanlarımızın metanetini, sabrını ve hayata yeniden tutunma iradesini gördükçe biz de cesaret kazanıyoruz. Gece gündüz çalışarak şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Umutlarını bize bağlamış hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmayacağız. Çanakkale kenetlenmiş bir milletin aşamayacağı hiçbir engel hiçbir badire olmadığını bize göstermiştir. Türkiye devleti ve milletiyle zorluklara göğüs gerecek, krizleri fırsata çevirecek, küllerinden yeniden doğacak kapasiteye sahiptir.”





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seddülbahir Kalesi ve Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni’nde TAHIL KORİDORU anlaşmasının süresinin uzatıldığını açıkladı: “Gelibolu-Eceabat bölünmüş yol projesi bölgenin ulaşım altyapısı standartlarını daha da yükseltecektir. Çanakkale’nin Avrupa yakasında tarihi yarım adaya ulaşımı kolaylaştıracak 47.5 kilometrelik bu projenin tamamlanan 32 kilometresini hizmete açıyoruz. Seddülbahir Kalesi’nin restorasyonu da yapıldı. Karadeniz koridoruyla ilgili bir gelişmeyi de dünya kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Tahıl koridorunun anlaşması bugün itibarıyla bitiyordu. Her iki tarafla yapılan görüşmeler sonucunda sürenin uzatılmasını sağladık. Sözleşmenin istikrarı hayati öneme sahip.”