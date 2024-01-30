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Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti

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#Erdoğan#Güven Mektubu#Büyükelçi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2024 17:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün, Gine Bissau, Ekvator Ginesi ve Umman büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Büyükelçisi Hazem İssam Al-Khatib Al-Tamimi, Gine Bissau Büyükelçisi Braima Embalo, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Jeso Eseno Micha Akeng ve Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari'yi ayrı ayrı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari'nin beraberindeki çocuğuyla yakından ilgilendi.

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#Erdoğan#Güven Mektubu#Büyükelçi

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