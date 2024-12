Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa’da konuştu: Fahiş fiyatlı ürünleri boykot edin

Haberin Devamı

TOFAŞ Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Koronavirüs salgınıyla dünya daha fırtınalı sulara girdi. Küresel ekonomide dengeler bozulurken enflasyon son 60-70 yılın en yüksek seviyelerini gördü, Rusya-Ukrayna savaşıyla belirsizlikler daha da arttı. Tüm dünya gibi Türkiye olarak biz de bu olumsuzlukları hissettik. Gerek şahsen gerek iktidar gerekse AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir insanımızın serzenişine kulaklarımızı tıkamıyoruz. Yaşanan her sıkıntının, her zorluğun farkındayız. Evine ekmek götürmeye çalışan işçimizin de saçlarını ülkemize hizmet uğrunda ağartmış emeklimizin de yazın güneşine, kışın ayazına aldırmadan toprağı işleyen çiftçimizin de yatırım yapıp başkalarına ekmek kapısı olan sanayicimizin de her sabah dükkânını ‘bismillah’ diyerek açan esnafımızın da velhasıl 85 milyon vatandaşımızın her ferdinin derdini, talebini, beklentisini ve sorunlarını çok ama çok iyi biliyoruz.

SIKINTILARIN FARKINDAYIZ

Ekonomi programımızın temel gayesi milletimizin kur ve enflasyon dengesizliği sebebiyle maruz kaldığı refah kaybını en kısa sürede telafi etmektir. Uyguladığımız programın önceliği enflasyonu düşürmektir. Çünkü dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de enflasyon tüm kötülüklerin anası konumundadır. Fahiş fiyatlı ürünleri boykot edin. Satılmayan, alıcısı olmayan ürünün kıymeti olmaz.

SOSYAL KONUT SEFERBERLİĞİ

Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin önemli oranda biteceği yaz aylarından itibaren ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz. Sabit ücretli vatandaşlarımızın satın alabileceği fiyatlarla üreteceğimiz konutlar, 1+1 gibi... İnşallah sabit gelirli vatandaşlarımızı da konut sahibi yapmanın adımlarını atacağız. Böylece konut ve kira fiyatlarında oluşan balon sönmeye başlayacaktır. Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025 bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin. Bu, bizim olmazsa olmazımız.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücrette adımlarımızı hesaplayarak attık. İşveren daha fazla vermek istiyorsa versin. Biz tabanı belirliyoruz. Bölgemizde ve dünyada olağanüstü bir gelişme olmazsa 2025 enflasyon hedefini tutturacağımızdan hiç şüphe duymuyoruz. Milletimizin alım gücünü artırmayı, refah seviyesini, fiyatları stabil tutarak yükseltmeyi istiyoruz.”

Erdoğan, kongrenin ardından önce valiliği ziyaret etti daha sonra Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın ‘Ekonomiye Değer Katanlar’ Ödül Töreni’ne katıldı.

KÜSENİN KAPISINI ÇALACAĞIZ

Kongrede partililere seslenen Erdoğan, şu mesajları verdi: “AK Parti kuruluşundan itibaren sadece bir erdemliler hareketi olarak değil aynı zamanda bir vefa çınarı olarak da temayüz etmiştir. Saflarımızı daha da sıklaştıracağız, kırgınlıklar varsa göz ardı etmeyecek, kalpleri tamir etmeye bakacağız. Her ne sebeple olursa olsun teşkilatlarımızdan ayağı kesilenler varsa onları mutlaka bulacak, parti çalışmalarımıza yeniden dahil edeceğiz. Gelmeyene biz gideceğiz, aramayanı biz arayacağız, küsenin kapısını biz gidip çalacağız.”

‘BURSA ÜRETİMİN LOKOMOTİFİ’

Bursa’nın üretimin ve emeğin lokomotifi olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Bursamıza son 22 yılda 785 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Bursaspor şimdilik iyi gidiyor, taraftarlarıyla muhteşem birliktelik yakaladı. Şehrimize 4 bin 149 yataklı hastane dahil 93 adet sağlık tesisi kazandırdık. 10 sağlık tesisimizin yapımı, 18 sağlık tesisimizin ise ihale süreci devam ediyor” dedi.