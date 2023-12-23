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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Baş Sağlığı#Şehit
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2023 21:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olması ile ilgili baş sağlığı mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı baş sağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Irak’ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.

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Şehitlerimizin ruhu şâd, mekanları cennet, makamları âli olsun.

Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır.

Terörü kaynağında kurutma stratejimizi uygulamayı son terörist de bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz.

Türkiye, ne pahasına olursa olsun Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir.

Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız.

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Hem eli kanlı caniler hem de bölücü örgüte destek verenler bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını er ya da geç anlayacaklardır.

Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlere nefes aldırmayan tüm güvenlik güçlerimize yüce Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum.

Allah kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Baş Sağlığı#Şehit

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