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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Birleşik Arap Emirlikleri#Dubai
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2023 15:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi’ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti.

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Özel uçak "TRK" ile saat 15.45’te Birleşik Arap Emirlikleri’ne hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Birleşik Arap Emirlikleri#Dubai

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