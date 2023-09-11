Cumhurbaşkanı Erdoğan: BIden’la F-16 konusunu konuştuk

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KUTSAL KİTAPLARA SALDIRI

“Müslümanları ve mültecileri hedef alan saldırılar kimi batı ülkelerinde artık tahammül sınırlarını aşmış, bazı yerlerde bir nefret furyasına dönüşmüştür. Demokrasi ve insan hakları savunuculuğu yapan ülkelerin çoğu bu barbarlık karşısında maalesef üç maymunu oynamaktadır. Polis koruması altında Kur’an-ı Kerim yakılması fikir özgürlüğü değil, çok açık bir provokasyondur, nefret suçudur. Hiç kimse bizden buna sessiz ve tepkisiz kalmamızı bekleyemez. İnsanlığın ortak geleceği adına İslam düşmanlığının yükseldiği tüm ülkelerin bu konuda artık daha kararlı politikalar izlemesi gerektiğine inanıyorum. Mevzuatla ilgili bir açık varsa giderilmeli, kanun gerekiyorsa süratle yapılmalıdır. Kimi ülkelerin bu eylemler karşısında çeşitli idari ve hukuki tedbirler aldığını görüyor, bundan da memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin teklif ve gayretleriyle kutsal kitaplara saldırı G20 bildirisinde de kınanmıştır. İnsani değerleri savunan, insan hak ve hürriyetlerine önem veren, farklı inanç mensuplarının barış içinde yaşayabileceğine inanan herkesi ülkemizin çabalarına destek vermeye çağırıyorum.

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PAŞİNYAN’LA GÖRÜŞECEĞİM

(Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki sözde seçim) Yarın (bugün) Paşinyan’la bir görüşmem olacak. Bölgeyi sükûnete davet etmekten başka çaremiz yok. Burada özellikle Karabağ’da şu anda atılan adımlar doğru adımlar değil. Bunu kabullenmek mümkün de değil. Avrupa Birliği üyesi ülkeler de bunu kabullenmiyor. Charles Michel’le yaptığım görüşmede de onlar da bu gelişmelere olumlu bakmıyorlar. Nitekim yapacağımız görüşmede Sayın Paşinyan’a da bu konuda uyarı yapmalarını ve kesinlikle böyle bir seçimi kabullenmenin mümkün olmadığını onlara da ifade edeceğiz.

TAHIL KORİDORU

33 milyon ton şu ana kadar Karadeniz koridorundan tahıl geçti. Bunun yüzde 44’ünü Batı aldı, yüzde 14’ünü bize geldi, yüzde 14’ü Afrika ülkelerine gitti. Putin ‘Batı bize verdiği sözleri tutmadı. Biz ücretsiz olarak bu tahılı verelim. Türkiye olarak siz bunu una çevirin, Katar’ı da yanımıza alalım ve bu şekilde fakir Afrika ülkelerine biz bu tahılı gönderelim’ diyor.

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En son Soçi’de yaptığımız görüşmede de Putin’in ısrarla üzerinde durduğu fakir ülkelere bu tahılı göndermeye ben varım. Telefon diplomasisiyle de olsa çalışmaya devam edeceğiz. Tahıl koridorunun yeniden işlevsel hale gelmesinde ümitsiz değilim.

İSVEÇ MECLİSİN KARARI

(Biden ile görüşme) Sayın Biden’la ayaküstü de olsa görüştük. F-16 konusunda maalesef dostlar işi alıyorlar götürüyorlar, ‘İsveç de İsveç’ diyorlar. Bu şekilde yaklaşım bizi ciddi manada üzmektedir. Böyle dendiği zaman vereceğim bir cevap var. Siz her şeye ‘kongre, kongre’ diyorsunuz. Benim de kongrem var. Benim kongrem Türkiye Büyük Millet Meclisi. TBMM’den bu tür bir karar geçmediği sürece benim evet demem mümkün değil. Tek başıma karar verecek noktada değilim. Meclisimden geçmesi lazım. İsveç’in üzerine düşen görevleri yerine getirmesi lazım. O da üstüne düşen görevleri yerine getirmediği sürece tabii ki ben Meclis’in vereceği kararı beklemek durumundayım.

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AB’YE: YOLUMUZA DEVAM EDERİZ

(Charles Michel’le yaptığı görüşme) Charles Michel’le neyi görüşeceksin Avrupa Birliği’ni görüşeceksin. Charles Michel’in tek başına karar verme yetkisi yok. O da bütün AB üyesi ülkelerle görüşerek bir karar vermenin gayreti içerisinde. Bizi 50 yıldır AB üyesi ülkeler hep oyalamıştır. Bugün de oyalıyorlar. Oyalasalar da oyalamasalar da Türkiye, Türkiye’dir. Biz yolumuza devam ederiz.”

TÜRKİYE’NİN TEMİZ ÇEVRE ADIMLARI

ERDOĞAN deprem felaketiyle sarsılan Fas’a “Daha 6 ay önce asrın felaketini yaşamış bir ülke olarak tüm imkânlarımızla yardıma hazırız” mesajı verirken çevre konusunda özetle şunları söyledi: “Bu seneki temamız ‘Tek dünya, tek aile ve tek gelecek’ idi. Zirve oturumlarının ilkinde gezegenimizin karşılaştığı çevre sorunlarını istişare ettik. Türkiye’nin özellikle sera gazı salınımlarında sorumluluğu oldukça düşüktür. Buna rağmen dünyamızın ve insanlığın ortak geleceğini ilgilendiren bu hayati meselede elimizi taşın altına koyuyoruz. Hem yenilenebilir enerji, hem de nükleer ve hidrojen yatırımlarında önemli adımlar atıyoruz. Yenilenebilir kurulu güç bakımından Avrupa 5’ncisi, dünya 12’ncisiyiz. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında attığımız adımlar yıllık 90 milyon ton karbon eşdeğeri sera gazı emisyonunu engelledi.

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SIFIR ATIK DÖNÜM NOKTASI

Çölleşme ve erozyonla mücadelede dünyanın lider ülkelerinden biriyiz. Eşim Emine Erdoğan’ın öncülüğünde hayata geçen ‘sıfır atık’ projesi bu süreçte bir dönüm noktası oldu. ‘Dünya ortak evimiz’ sloganıyla yürütülen projemiz 3’ü Birlemiş Milletler ofis ve programlarından olmak üzere 5 uluslararası ödüle layık görüldü. BM Genel Kurul kararıyla sıfır atık projesi küresel bir harekete dönüştü. 30 Mart uluslararası sıfır atık günü olarak ilan edildi. Önerimiz sayesinde G20 bildirgesinde sıfır atık girişimlerinin önemine dikkat çekildi. Ortak evimiz olan dünyamızın korunması için çalışmaya devam edeceğiz.”

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ERDOĞAN’DAN DÜNYAYA: KAYNAK DEĞİL MERHAMET EKSİKLİĞİ

- “Mülteciler ve yerinden edilmiş kişilerin kendi ülkelerine gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşleri için yapılması gerekenleri ifade ettik. Bir parça ekmek ve su bulamadıkları için çocukların öldüğü, her yıl on binlerce umut yolcusunun çöllerde hayatını kaybettiği, denizlerimizin hızla devasa bir mülteci mezarlığına dönüştüğü, savaşlar ve çatışmalar dolayısıyla milyonların evlerini terk ettiği bir dünyada hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz. Bir tarafta 735 milyon kişi açlıkla mücadele ederken, diğer tarafta lüks, şatafat ve israf alıp başını gitmişse burada çok ciddi bir sorun var demektir. Sorunlarımızın sebebi kaynak kıtlığı değil, merhamet eksikliğidir.

600 BİN SURİYELİ DÖNDÜ

- Milli gelire oranla en fazla yardım yapan ülkeyiz. Ülkemize sığınan 4 milyonu aşkın mazlum ve mağdura sahip çıkıyoruz. Suriye’nin kuzeyini terör örgütlerinden temizleyerek, kardeş ülkelerin desteğiyle kalıcı konutlar inşa ederek,her alanda ihtiyaçları gidererek insanları göçe zorlayan asıl nedenleri kaynağında ortadan kaldırıyoruz. Şimdiye kadar 600 bine yakın Suriyeli güvenli, gönüllü bir şekilde vatanına geri döndü.

GIDA GÜVENLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU

- Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak için çaba harcıyoruz. Tarafları aynı masa etrafında toplayan İstanbul sürecinden esir takaslarına ve Karadeniz girişimine pek çok diplomatik hamleye imza attık. Karadeniz girişimi çerçevesinde 33 milyon ton tahıl uluslararası piyasalara ulaştırıldı. Tahıl meselesinde Rusya’yı dışlayan bir sürecin sürdürülebilir olma ihtimali çok düşüktür. Küresel gıda güvenliğine katkı için,gıda güvenliği çalışma grubunu toplayacağız.”

SORU YAĞDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının sonunda gelen yoğun soru talepleri üzerine “Sorular bitmeyecek galiba. Bitirmeyecek miyiz? Artık yeter herhalde. Çok teşekkür ediyorum, yorucu bir G20 oldu. Son, son” diyerek gülümsedi.

BAKÜ-ERİVAN HATTINDA NELER OLUYOR

- ERDOĞAN’ın zirvede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’le görüşmesi ve konuşmasında “Yarın Paşinyan’la görüşeceğim” sözleri, bir kez daha gözleri Laçin koridorundaki gerilime çevirdi. 2020 Karabağ Savaşı’ndan sonra Azerbaycan ve Ermenistan arasında Laçin koridorunda yaşanan gerginlik sürüyor. Bakü, Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan Laçin-Hankendi yolunu Ermeni güçlerin provokasyon uyguladığı gerekçesiyle kapatırken Erivan yönetimi Karabağ’daki Ermeni nüfusün “insani bir krizle” karşı karşıya olduğunu öne sürüyor.

- Bakü, Erivan yönetiminin Karabağ Savaşı’nın ardından Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan Üçlü Bildiri’deki yükümlülüklerini yerine getirmediği söylüyor. Ermenistan’ın son günlerde sınır bölgesine askeri sevkıyatlara başlamasının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erivan yönetimine uyarıda bulundu.

- Azerbaycan Savunma Bakanlığı, önceki gün Ermenistan mevzilerinden ateş açıldığı duyurdu.

- Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde de önceki gün Ermenistan işgali altında bulunan topraklarda parlamento seçimleri düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı seçimlerin “meşruiyeti olmadığını” açıkladı.

GANDHİ’NİN ANIT MEZARINI ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 temaslarının ardından diğer liderlerle birlikte Hindistan’ın kurucu lideri Mahatma Gandhi’nin anıt mezarını ziyaret etti.