MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ta kestaneciye uğradı
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ta kestaneciye uğradı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Beyza Nur GÜLER - DHA
Haber Giriş: 28.09.2020 - 16:22 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ta kestaneciye uğradı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ta kestaneciye uğradı
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta kestaneciye uğradı.

Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıkarak Dolmabahçe Ofisi geçti. Erdoğan burada "Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"na katıldı. Öte yandan Erdoğan, konferans sonrası Beşiktaş'ta bir süre dolaştı. Erdoğan, Beşiktaş Vapur İskelesi önündeki bir kestaneciye uğradı. Erdoğan kestane alarak bir çocuğa ikram etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaşta kestaneciye uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaşta kestaneciye uğradı


 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle