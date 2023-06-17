Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berlusconi geride silinmez izler bıraktı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi için İtalya'da yayımlanan Il Messaggero Gazetesi'nde bir yazı kaleme aldı. Yazıya, 'Dostum Berlusconi' sözleriyle başlayan Erdoğan, Berlusconi ile ilk temaslarının 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra gerçekleştiğini anımsatarak, "AK Parti'miz iktidara geldiğinde, okuduğumuz bir şiirden dolayı siyasi yasaklıydık. Genel Başkan olduğumuz Parti seçimden zaferle çıkmasına rağmen, siyaset yapma hakkımız hukuksuz bir şekilde engelleniyordu. Türkiye içerisinde birileri bu garabeti normal gibi göstermeye çalışırken dünyada buna ilk itiraz eden Sayın Berlusconi oldu. Dostum Berlusconi bizi arayarak, seçim zaferimizi kutladı; siyasi yasağımızın kabul edilemez olduğunu ifade etti ve bizi İtalya Başbakanı sıfatıyla ülkesine davet etti. Sayın Berlusconi ile Roma'da buluştuk, Türkiye-İtalya ilişkilerinden Avrupa Birliği (AB) konularına kadar kapsamlı bir görüşme yaptık. Dostum Berlusconi, 'Şu anda Avrupa'daki en iyi dostunuzun evindesiniz. AB'deki başbakan dostlarımı arayacağım ve avukatlığınızı yapacağım' dedi. Görevi boyunca da AB'ye üyelik sürecimizde ülkemize her zaman destek verdi. Değerli dostumun güçlü duruşu ve hakkaniyetli tavrı tam üyelik müzakere tarihinin alınmasında da belirleyici rol oynadı" dedi.

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"TÜRKİYE'YE KIYMET VEREN BİR DEVLET ADAMIYDI"

Berlusconi ile iki başbakan olarak gerçekten verimli, samimi ve dostane ilişkileri olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türkiye-İtalya münasebetlerinin her alanda derinleşerek, tarihin en yüksek seviyesine çıkmasını sağladık. Türkiye-İtalya ortaklığı savunma sanayiinde de çok ciddi ilerlemeler kaydetti. Atak helikopterine ilişkin sözleşmenin imzalanması ile Mavi Akım Doğal Gaz Boru Hattı projemizde Sayın Berlusconi'nin ciddi destekleri olmuştu. NATO, G-20, G-8, Arap Birliği Zirvesi, Nükleer Güvenlik Zirvesi gibi uluslararası organizasyonlarda da sık sık görüştüğümüz ve kendisini Türkiye'de birçok defa ağırladığımız Berlusconi, 'dost' kavramının hakkını vermiş bir insandı; şahsi dostluğumuzun ötesinde kendisi milletimizi seven, sayan, Türkiye'ye çok büyük kıymet veren bir devlet adamıydı" ifadelerini kullandı.

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"HAKİKİ BİR DOST OLARAK ANILACAK"

Berlusconi görevden ayrıldıktan sonra da beşeri bağları hep koruduklarını işaret eden Erdoğan, yazısının devamında şunları kaydetti:

"Kendisiyle Türkiye ve farklı ülkelerdeki futbol maçlarını izleme vesilesiyle pek çok kez bir araya geldik. Dostum Berlusconi'nin 2003 yılında oğlumun nikah şahitliğini yapmasının kişisel hikayemizde farklı bir yeri vardır. Bu kadirşinaslığını hiçbir zaman unutmadık. Sayın Berlusconi, 2018'de Cumhurbaşkanı seçilmem dolayısıyla düzenlediğimiz Göreve Başlama Törenine katılan liderler arasında yer alarak bizi ayrıca onurlandırmıştı. Sayın Berlusconi, kendine özgü tavrıyla, iş dünyasından siyasete kadar farklı kulvarlarda elde ettiği başarılarıyla gerçekten nevi şahsına münhasır bir siyasetçiydi. İtalya siyasetini uzun yıllar domine eden Berlusconi'nin geride silinmez izler bıraktığına inanıyorum. Uzun yıllar birlikte çalıştığımız değerli dostum Silvio Berlusconi'nin vefat haberini aldığımda büyük bir üzüntü duydum. Dostluğumuzun nişanesi olarak cenaze törenine Dışişleri Bakanımı ve Parti Sözcümü, bizleri temsil etmek üzere gönderdim. Kendisi, bizlerde bıraktığı güzel hatıralarla her zaman hakiki bir dost olarak anılacaktır. Sayın Berlusconi'nin ailesinin ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyor, ülkem ve milletim adına İtalya halkına taziyelerimi iletiyorum."