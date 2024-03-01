Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhamedov ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ile tüm alanlarda iki ülkeye de kazandıracak karşılıklı adımların artarak sürdürülmesi ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyesine ulaştırılması için gayretlerin artırılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in gıda yardımı almak üzere bekleyen sivillere yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu, bölgeye gönderilen insani yardımları artırmak için Türkiye ve Türkmenistan’ın iş birliği yapabileceğini ifade etti.

Türkiye ile Türkmenistan arasında “Doğal Gaz Alanında İş Birliğinin Geliştirilmesine İlişkin Karşılıklı İş Birliği Mutabakat Zaptı”, ”Petrol ve Doğal Gaz Alanlarında İş Birliğine İlişkin Niyet Beyanı” ve “Türkmenistan Havayolları ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi Arasında Mutabakat Muhtırası” imzalandı.

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Görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Türkmenistan tarafından doğum günü vesilesiyle “Türkmen Halkının Fahri Aksakalı” unvanı tevcih edildi ve hediye kaftan sunuldu; Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuğu Berdimuhammedov’a teşekkür etti.