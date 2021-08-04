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Gündem
AA
Haber Giriş: 04.08.2021 - 12:44 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı saat 12.20'de başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı saat 12.20'de başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabirde... Milletimize güven aşılamaya devam ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de... 'Milletimize güven aşılamaya devam ediyoruz'

 

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