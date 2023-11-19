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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı yarın toplanacak

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#Cumhurbaşkanlığı#Kabine#Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı yarın toplanacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2023 15:59

Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Ankara'da toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı atılacak adımlar görüşülecek. Ekonomi ve terörle mücadeledeki son gelişmeler de gündemde yer alıyor.

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İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği... Kabine, bu gündemle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren kanlı saldırıları nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

31 Ekim'deki son kabine toplantısının bu yana Kazakistan, Özbekistan ve Suudi Arabistan'ın ardından son olarak Almanya'yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ziyaretlerde İsrail'in uyguladığı vahşeti dünya gündemine taşıdı.

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması da görüşülecek.

Türkiye, şu ana dek bölgeye 10 uçak ve bir gemi dolusu insani yardım ve tıbbi malzeme gönderdi.

Gazze'deki kanser hastaları tedavi için Mısır üzerinden Türkiye'ye getirildi.

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Kabine toplantısında ayrıca ekonomideki gelişmeler ile terörle mücadele de ele alınacak konu başlıkları arasında yer alıyor.

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#Cumhurbaşkanlığı#Kabine#Ankara

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