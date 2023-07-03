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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'yi ziyaret edecek

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#Birleşik Arap Emirlikleri#BAE#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAEyi ziyaret edecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 20:33

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştireceğini ve iki ülke arasında bazı anlaşmaların imzalanacağını açıkladı.

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Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret etti. Başkent Abu Dabi'deki görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve ekonomik işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Şimşek ve Yılmaz'ın ziyaretinin ardından BAE'ye kritik bir ziyaretin daha gerçekleştirileceği açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Şimşek yapılacak ziyarette iki ülke arasında bazı anlaşmaların imzalanacağını da ifade etti.

 

 

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#Birleşik Arap Emirlikleri#BAE#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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