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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Veliaht Prensi Al Nahyan ile telefonda görüştü

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Zayed Al Nahyan#Emine Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Veliaht Prensi Al Nahyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Veliaht Prensi Al Nahyan ile telefonda görüştü


EL BUHRAN'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. El Buhran, Cymhurbaşkamnı Erdoğan ve Emine Erdoğan'a geçmiş olsun temennisinde bulundu.

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