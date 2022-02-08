Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Veliaht Prensi Al Nahyan ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. El Buhran, Cymhurbaşkamnı Erdoğan ve Emine Erdoğan'a geçmiş olsun temennisinde bulundu.