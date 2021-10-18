Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın ’Bağımsızlık Günü’nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aydınlığı aydınlığımız, sevinci sevincimiz, azadlığı azadlığımız, kaderi kaderimiz, kederi kederimiz Can Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
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