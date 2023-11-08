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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü yürekten tebrik ediyorum

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Azerbaycan#Karabağ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycanın 8 Kasım Zafer Gününü yürekten tebrik ediyorum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 21:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü yürekten tebrik ediyor, Karabağ'ın azatlığı için 44 gün boyunca kahramanca mücadele eden gazilerimizi hürmetle, şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum" paylaşımını yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

Kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü yürekten tebrik ediyor, Karabağ'ın azatlığı için 44 gün boyunca kahramanca mücadele eden gazilerimizi hürmetle, şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum.

Karabağ Azerbaycan toprağıdır ve inşallah kıyamete kadar da öyle kalacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycanın 8 Kasım Zafer Gününü yürekten tebrik ediyorum

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Azerbaycan#Karabağ

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