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Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#ANTALYA#Antalya Diplomasi Forumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalyada
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 21:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1-3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu münasebetiyle Antalya'ya geldi.

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Antalya Havalimanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Hilmi Durgun ve il protokolü karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle gerçekleşecek Antalya Diplomasi Forumunun bu sene üçüncüsü düzenleniyor. Antalya Diplomasi Forumunda toplam 148 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, bakanları, diplomatları, iş insanları, akademisyenleri ile düşünce kuruluşları, gençlik ve medya temsilcileri geniş kapsamlı görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya gelecek.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#ANTALYA#Antalya Diplomasi Forumu

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