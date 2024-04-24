×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i resmi törenle karşıladı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Frank-Walter Steinmeier#Resmi Tören
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeieri resmi törenle karşıladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 13:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Haberin Devamı

Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşıladı.

Beştepe'de resmi karşılama törenin ardından görüşmelerde, Türkiye ve Almanya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılabilecekler değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeieri resmi törenle karşıladı

Görüşmelerde ayrıca, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaştaki son gelişmeler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, küresel ve bölgesel konular görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeieri resmi törenle karşıladı

Haberin Devamı

CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, şu bilgileri aktardı:

"Bu ziyaret, Steinmeier'in Cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye'ye yaptığı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor. Elbette tarihin seçilmesi de önemli zira Türkiye ile Almanya arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla bu ziyaret gerçekleşiyor. Resmi törenin ardından ikili görüşme gerçekleştirilecek. Heyetler arası görüşmeye müteakiben basın toplantısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk Cumhurbaşkanı Steinmeier kameralar karşısına geçecek. Ardından heyetler resmi yemekte bir araya gelmiş olacaklar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeieri resmi törenle karşıladı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Frank-Walter Steinmeier#Resmi Tören

BAKMADAN GEÇME!