Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i resmi törenle karşıladı

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Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşıladı.

Beştepe'de resmi karşılama törenin ardından görüşmelerde, Türkiye ve Almanya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılabilecekler değerlendirilecek.

Görüşmelerde ayrıca, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaştaki son gelişmeler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, küresel ve bölgesel konular görüşülecek.

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CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, şu bilgileri aktardı:

"Bu ziyaret, Steinmeier'in Cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye'ye yaptığı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor. Elbette tarihin seçilmesi de önemli zira Türkiye ile Almanya arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla bu ziyaret gerçekleşiyor. Resmi törenin ardından ikili görüşme gerçekleştirilecek. Heyetler arası görüşmeye müteakiben basın toplantısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk Cumhurbaşkanı Steinmeier kameralar karşısına geçecek. Ardından heyetler resmi yemekte bir araya gelmiş olacaklar."