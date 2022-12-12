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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'den kazandığı tazminatı TÜRGEV'e bağışladı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK PARTİ#İYİ PARTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşenerden kazandığı tazminatı TÜRGEVe bağışladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 13:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 55 bin TL manevi tazminat kazandı. Erdoğan, kazandığı tazminatı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfına (TÜRGEV) bağışladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2019 Mart ayında Denizli ve Aydın'da yaptığı konuşmalarda Erdoğan'a yönelik ithamlarda bulunduğunu ve bunun üzerine Akşener aleyhine Ankara 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde manevi tazminat davası açıldığını ifade etti.

Yargılama sonucu Akşener'in 55 bin lira manevi tazminat ödemesi yönünde karar verildiğini belirten Aydın, söz konusunun paranın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle TÜRGEV'e bağışlandığını kaydetti

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK PARTİ#İYİ PARTİ

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