Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'den kazandığı tazminatı TÜRGEV'e bağışladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2019 Mart ayında Denizli ve Aydın'da yaptığı konuşmalarda Erdoğan'a yönelik ithamlarda bulunduğunu ve bunun üzerine Akşener aleyhine Ankara 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde manevi tazminat davası açıldığını ifade etti.

Yargılama sonucu Akşener'in 55 bin lira manevi tazminat ödemesi yönünde karar verildiğini belirten Aydın, söz konusunun paranın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle TÜRGEV'e bağışlandığını kaydetti