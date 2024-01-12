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AK Parti'de aday belirleme çalışmaları: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İl Başkanlığı'nda

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#İstanbul#AK Parti
AK Partide aday belirleme çalışmaları: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İl Başkanlığında
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 16:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda, yerel seçimlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. İlçelerdeki adayların belirlenmesine ilişkin çalışmaların yarın da devam etmesi bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına geçti. Burada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum başta olmak üzere AK Parti yönetimiyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki ilçelerin belediye başkan aday isimlerinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

İlçelerdeki adayların belirlenmesine ilişkin çalışmaların yarın da devam etmesi bekleniyor.

AK Partide aday belirleme çalışmaları: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İl Başkanlığında

 

 

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#Recep Tayyip Erdoğan#İstanbul#AK Parti

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