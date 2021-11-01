Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD’nin PKK/YPG’ye desteği böyle devam etmeyecektir

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında dünyaya önemli mesajlar verdi:

BIDEN’A ÜZÜNTÜLERİMİZİ İFADE ETTİK: “(Biden ile görüşmede ABD’nin PKK/YPG/PYD’ye verdiği silah desteği ve Türkiye’nin atacağı adımlar konuşuldu mu) Şüphesiz Suriye’de bulunan bu terör örgütleri PKK, PYD, YPG gibi bunların özellikle Amerika’dan aldıkları destekler konusunda kendilerine üzüntümüzü, NATO üyesi ülkeler olarak bunun bizde meydana getirdiği üzüntüleri ifade ettik. Ve bu konularda bizim dayanışmamızı zedeleyecek adımlar olduğunu da söyledik. Dışişleri Bakanlarımızın karşılıklı sıkı irtibat halinde olmaları konusunda, savunma bakanlarımızın bu noktadaki ilişkilerini gündeme getirdik. Bundan sonraki süreç inanıyorum ki böyle devam etmeyecektir.

BAKANLAR DAHA SIK GÖRÜŞECEK

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ABD İLE ORTAK MEKANİZMA: Bu ortak mekanizmadan ifade edilen özellikle ekonomik ilişkilerde Hazine, Maliye Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlarımızın daha sık görüşmelerinin gereğini vurguladık. Biden’la görüşmemiz dar kapsamlıydı. F-35’ten kaynaklanan 1.4 milyar dolar bir ödememiz vardı ve bu süreci nasıl iyi bir konuma taşırız, bunun üzerinde durduk.

BIDEN’A F-16 MESAJI: Elimizdeki F-16’ların modernizasyonu veya yeni F-16’lar verilmesi konusu gündeme geldi. Savunma bakanlarımız süreci takip ediyorlar. Bu konuyla ilgili Sayın Biden’ın olumlu yaklaşımını gördüm. Biden’a “Kongre’de ağırlığınız var. Sizden gerekli ihtimamı bekliyoruz” dedik.

MACRON’LA GÖRÜŞME: Macron’la olan görüşmemiz ağırlıklı olarak Afganistan’dan başlayıp Libya, Suriye ve bunun yanında özellikle üzerinde durduğumuz konu şu anda Libya’ya yönelik Sayın Macron’un bir zirve gayreti var. Bununla ilgili bir daveti var. Düşüncelerimizi kendisine anlattık. Bir diğer adım Yunanistan’a yönelik silah satışları gündeme geldi. Bu konudaki endişelerimizi kendileriyle paylaştık.

AFGANİSTAN'DA KADINA YÖNELİK ANLAYIŞ

TALİBAN’A BAKIŞ: Afganistan konusu gündeme geldi. Brüksel görüşmesinde, Hamid Karzai Havalimanı gündemimizdeydi. Öyle gelişmeler oldu ki, biz askerimizi çekmek durumunda kaldık. Şu anda tabii Taliban Afganistan’daki büyükelçiliğimizde bizlerle görüşmelerini yapıyorlar. Ne gibi adımlar atacağız, bunları zaman gösterecek. Kadınlara yönelik eğitim anlayışı nasıl gelişecek? Bizim sosyolojik yaklaşımız ile Taliban’ın yaklaşımı ne kadar örtüşecek? Buna göre de adımlarımızı atmış olacağız.

AFGANİSTAN’DAN OLASI GÖÇ: Yüklü bir göç dalgası şu anda görünmüyor. Resmi rakamlara baktığımızda 300 bin gibi bir rakam söz konusu. Fakat farklı kesimler sanki daha büyük rakamlar varmış gibi konuşuyor. İçişleri Bakanlığımızın resmi rakamı 300 bindir. Tedbirlerimizi alıyoruz. Yüklü bir göçe kapılarımızı açma niyetinde değiliz.

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'BANA NE' DİYEMEYİZ...

ÇEVREYİ en fazla kirleten ülkelerin düzensiz göçle mücadeleye harcadığı miktar, iklim değişikliğiyle mücadeleye ayırdıklarından 2 kat fazla, bu utanç verici.

Salgının küresel ölçekte gıda krizini daha da derinleştirdiğini görüyoruz. BM raporları, dünyada açlık çeken kişi sayısının geçen yıla göre yükseldiğini açıkça ortaya koyuyor. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın içinde bulunduğumuz çağda artık hiç kimsenin ‘Bana ne başkasından’ deme lüksü yoktur.

Küresel finans sisteminin kontrolünü elinde bulunduran kuruluşlar, hiçbir makul ekonomik gerekçesi olmayan siyasi amaçlı manipülasyonlara alet olmamalı.

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Milli gelire göre dünyanın en fazla insani ve kalkınma yardımı yapan ülkelerinden biriyiz. Halihazırda 3.6 milyonu Suriye’deki savaştan kaçanlar olmak üzere 5 milyona yakın insana ev sahipliği yapıyoruz. Afganistan kaynaklı göç yükünü en fazla hisseden ülkelerden biriyiz. Göçle mücadele yalnız bırakılmanın ne demek olduğunu gayet iyi biliyoruz.

ÇEVRECİ KALKINMADA ÖNCÜ ROL

ZİRVE oturumlarında genel olarak küresel ekonomik görünüme ilişkin son gelişmeleri değerlendirdik. Küresel ekonomi 2021 yılında toparlanmaya başlasa da ekonomilerimiz ciddi meydan okumalarla karşı karşıya. Küresel enflasyon baskısı, tüm ekonomileri derinden sarsıyor. Uluslararası kuruluşların raporları bu enflasyon baskısının bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Bu yılı yüzde 9 civarında büyüme ile kapatmayı hedefleyen bir ülke olarak tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz destek ve teşvik paketleriyle halkımızın tüm kesimlerinin yanında olduk.

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Koronavirüs salgını sürecinde yaşananlar daha adil dikkatli, daha davranılması hususunda ibret olmalıdır. Aşı ve tedaviye erişim ayrıcalık değil temel haktır. Aşının şantaj ya da politika dikte aracı olarak kullanılması da son derece yanlıştır. Turkovac’la ilgili çalışmalarımızı insan odaklı bir yaklaşımla sürdürüyoruz. Yerli aşıyı tüm insanlığın istifadesine sunacağız.

Son dönemde yaşadığımız doğal afetler, iklim değişikliğinin tabiat üzerinde olumsuz etkilerini açıkça ortaya koyuyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki yük paylaşımının adil şekilde yapılması önemlidir. Yeşil kalkınma devrimi hedefiyle tüm dünyada öncü bir rol alacağız. Yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmek için yatırımlar yapıyoruz.