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Gündem
AA
Haber Giriş: 05.03.2021 - 11:15 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 şehidin cenazesine katılacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 şehidin cenazesine katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan 11 askerin cenaze törenine katılacağı bildirildi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerimizin Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazına iştirak edecektir." denildi.

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