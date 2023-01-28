Cumhurbaşkanı Danışmanı Oğan: Dünyada enerji satabilecek bir konuma geldik

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Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türkiye Yüzyılı Vizyonu adı altında yapılan Türkiye Sohbetleri toplantılarının İzmir ayağı İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan, Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili İsmail Ergüneş'in katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Ortaya konan fikirlerin, Türkiye 100 yılını destekleyen ve güçlendiren sonuçların doğmasına vesile olmasını diliyorum” dedi.

'TÜRKİYE OYUN KURAN ÜLKE HALİNE GELDİ'

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan ise konuşmasında Türkiye Yüzyılı vizyonunun beraber inşa edilmesini sağlamak istediklerini kaydetti. Oğan "Son 20 yılda önemli işler ve reformlar yapıldı. 20 yıl öncesine bakıldığında önünde Avrupa Birliği alternatifinden başka bir alternatifi olmayan, tek çıkış kapısı olan bir ülke konumundaydık. Bugün kendisi seçenek olan bir ülke pozisyonuna geldik. Türkiye birçok farklı seçenekleri oluşturup projelendiren, oyun kuran, bunları yöneten bir ülke haline geldi. Türkiye'de atanmışların seçilmişler üzerindeki vesayet ve ayrımcılık politikalarına son verildi. Bu milletin bütün fertleri bu başarıların asıl sahipleridir. Kalkınma alanında önemli işler yapıldı. Enerji fakiri bir ülke iken bugün enerjinin merkezi olma yolunda ilerleyen kendi ürettiği enerjisi ihtiyacından fazla olan bir ülke konumundayız. Dünyada enerji satabilecek bir konuma geldik. Bütün gelişmiş ülkeler en azı 70- 80 yıllık, eskimiş alt yapılarıyla bizle rekabet edecek pozisyonda değildir" dedi.

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'AİLEYİ MERKEZ ALAN UYGULAMALAR'

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili İsmail Ergüneş, AK Parti hükümetiyle birlikte sosyal devlet anlayışının yeniden önem kazandığını dile getirdi. Ergüneş, "Aile odaklı hizmet üretimi ve aileyi merkez alan bir uygulama gerçekleştiriyoruz. Toplumda engelleri destekliyoruz. 2000'den sonra hızlı şekilde ivme kazanan yaklaşımımız bu. Çocuklarımızı temel ihtiyaçlarını karşılama problemi varsa aile ortamında destekliyoruz. Yaşlılarımızı huzurevlerine zorunlu olmadıkça almak istemiyoruz. Refah Projesi ile öz bakımını yapamayan engelli ve yaşlıları evlerinde 15 gün arayla ziyaret ediyor, evlerinin temizliğini ve ihtiyaçlarını karşılıyoruz" diye konuştu.

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'BU YÜRÜYÜŞÜ DURDURAMAZSINIZ'

Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Mehmet Uçum da muhalefeti eleştirerek seçimin meşruiyetine gölge düşürmeye çalışıldığını öne sürüp şöyle konuştu:

"Şimdi Erdoğan'ın kendilerine göre 3'üncü kez aday olamayacağını söylüyorlar. Erdoğan bir kez cumhurbaşkanı bir kez de başkan seçildi. 2018 seçimi başkanlık seçimiydi. 2023 seçimi de başkanlık seçimidir. Erdoğan ikinci kez başkanlığa adaydır. 30 Nisan 2018'den sonra cumhurbaşkanı bir kez başkan seçildi. 2023'te Cumhurbaşkanı ikinci kez aday olacak. Neyi tartışıyorsunuz? Yalan mühendisliği yaparak bir şeylerin önüne geçemezsiniz. Geçmişte başarı elde ettikleri enstrümanları devreye sokmaya çalışıyorlar. Bu yürüyüşü durduramayacaksınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılında tekrar aday olacaktır. Bu onun anayasal hakkıdır ve açık ara önde bir adaydır."

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Toplantı katılımcıların sorularının yanıtlanması şeklinde devam etti.