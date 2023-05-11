Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan 'Muharrem İnce' yorumu: Çekilmeye zorlanmıştır

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, CNN Türk'te Gece Görüşü programında Hande Fırat'ın sorularını cevapladı. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Uçum'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ

Yaptığı açıklamanın girişine baktığımızda bir şeylere zorlandığını açıkça ifade etti. Hukuk dışı operasyonla karşı karşıya kaldığını söyledi. Kaybetmelerine bahane olmasın diye bir ifade söyledi. Tüm bunları topladığımızda MUHARREM İNCE çekilmeye zorlanmıştır. Bu gayri ahlaki müdahale kesinlikle kabul edilemez. Muharrem İnce'nin hukukunu kişiliğini korumak herkesin görevidir. Devlet bu işin üzerine gider. Burada kişilik hakların ihlali var. Kabul edilebilir bir şey değil. Muhakkak savcılar soruşturmayı derinleştirecektir.

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KILIÇDAROĞLU'NU 'RUSYA' TWEET'İ

Ben bu mesajın gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Bunun olmasını mümkün görmüyorum. Hem bu müdahale iddiası gerçekçi gelmiyor hem de seçim sonuçları üzerinden verilenleri gerçekçi bulmuyorum. Algı siyaseti yapılıyor izlenimi oluştu bende. Ama gerçek olan bir şey var. The Economist'in yaptıkları gibi. Muhalefet onlara niye bir şey demiyor? Rusya ile ilgili şimdiye kadar hiçbir şey duymadık. O da muhalefet liderinin iddiası. Onlara karşı tavır alıyorsun ama açıkça Türkiye'nin içişlerine karışanlara laf söylemiyorsunuz.

İNCE'YE VERİLECEK OYLAR

Kamuoyuna yapılan açıklamaların hiçbirisine itibar etmemek lazım. İnce irade beyanında bulundu. İradenin beyanı ortada. YSK bunu değerlendirecektir. Yetkili kurum o. Oy pusulası değişmeyecek. Yurt dışında verilen oylar var. Burada 14 Mayıs'ta oylar verilecek belki. Bu oyların geçerli olup olmayacağı gibi konuların YSK'ya bırakılması lazım.

ÇEKİLME KİME YARAR?

Bunun siyasi sonuçlarını siyasiler daha iyi değerlendirebilir. Sayın İnce'nin çekilmesi için muhalefet çevresi çok baskı yaptı. İnce'ye giden seçmenin Millet İttifakı'na yönelmesini gerektirecek husus nedir ben anlamadım? İnce de çekilirken Kılıçdaroğlu lehine çekiliyorum demedi. Oradan onlara fayda çıkar mı? Emin değilim. Bence muhalefet beklediğini alamayacak.

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KILIÇDAROĞLU'NUN 'KASET' AÇIKLAMASI

Türkiye'de tüm demokrasi güçlerinin bu kasetlerle hukuk dışı yöntemlerle topyekûn mücadele etmelidir. Bu bizim demokrasimize yapılmış saldırıdır. Kaset operasyonları vs. sadece o kişileri mağdur ediliyor sanılmasın. Demokrasiye saldırı olarak değerlendirilmelidir. Seçimden sonra bu operasyon işleri azalacaktır. Hep beraber buna karşı çıkmak gerekiyor.

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THE ECONOMİST KAPAĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmesini istemek Türkiye'nin geldiği konumu kabullenmeyen bir anlayışının ürünü. Sayın Erdoğan, tam bağımsız Türkiye yolunda bir ülke lideridir. Sayın Erdoğan'dan sonra seçilecek olanlarda ülke liderliğini yürütecektir. Tam bağımsızlık meselesini şöyle söyleyeyim. Atatürk tam bağımsızlığı Türkiye'nin varoluş ilkesi olarak ifade etti. Enerji, savunma sanayi, kendi teknolojimizi güçlendirirsek küresel sistem içerisinde güç odağına dönüşebiliriz. Bu Atatürk tarafından tarif edilmiş sayın Erdoğan tarafından hayata geçirilen bir olaydır. Neden bu saldırıları yapıyor? Türkiye, Batı'nın çıkarlarına göre hareket etmiyor. Türkiye kendi haklarını çıkarların koruyan bir ülke. Türkiye ile ilişki geçmişte olduğu gibi onların çizdiği çerçevede hareket etme değil. Türkiye'yi tekrar kontrol altına almak istiyorlar. Türkiye buna izin vermez. Bugün Türkiye'de tam bağımsızlıktan yanayım diyenlerin anti emperyalist olması lazım. Togg'u desteklemeden ekonomik adımları desteklemeden savunma sanayiyi desteklemeden tam bağımsızlıktan yana olunamaz.

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YAPILAN ÇALIŞMALARI DURDURULAR MI?

Burada süreçler ciddi şekilde zarar görecek. Bunu açıkça söylediler. Suriye ve Irak'tan çekileceğiz dediler. Rusya ile ilişkilerin aynı şekilde devam etmeyeceğini söylediler. Ortak mutabakat metnine baktığınızda Türkiye'nin coğrafi bütünlüğünü ve birliğini tehlikeye atacak maddeler var. Buna ilişkin açıklamalar yaptılar. Bu açıklamaları yapan bir muhalefet dilinin tam bağımsızlıkla ilgili tüm bu unsurları devam ettirmesi beklenebilir mi?

"HÜDA PAR TÜRK BAYRAKLARI ALTINDA MİTİNG YAPIYOR"

Sistemle ilgili temel açılardan bir yanlış olduğunu düşünmüyorum. HDP ve HÜDA PAR'ın ittifaka katılması merkeze yaklaştırmadır. HDP terör vesayeti altında siyaset yapan bir partidir. KCK yapılanması üzerinde örgütsel bütünlük üzerinden hareket ederler. Açıkça diyorlar ki 'devlet peşimize düştü, bizi öldürecek, bundan kurtulmamamız için muhalefetin kazanması' lazım. İkinci bir durum ise yetki devri. Eğer Millet İttifakı merkeze dönük bir siyaseti egemen kılmak istiyorsa terörle ilişkili partiyle işbirliği yapmaz.

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HÜDA PAR Türk bayrakları altında miting yapıyor. İlişkili olmadığını söylüyor. HÜDA PAR Türkiye'nin bütünlüğüne sahip çıkıyor. bir tarafta terörle vesayeti altında siyaset yapan ittifak var. Diğer tarafta Türkiye'nin bütünlüğü üzerinden siyaset yapan ittifak var.

Millet İttifakı neden teröre karşı açık tavır alınmıyor? Alınıyor olsa terbiyeci tavır devreye girer. Parlamenter sisteme geçmeyecekler. Geçmesi için en az 360 milletevkeiline ihtiyaç var. Bunla halka gitmesi lazım. Halk cebindeki 2 oydan birini verir mi? Halkın 2 oy gücü en önemli kazanımlarından biridir.

Bu bölünmüş yöntem denir. Yürütmenin siyasi bir mecrada MEclis çoğunluğunn başka bir siyasi mecrada olması demektir. Makul olan ortak yönetimdir. Ben böyle olacağını düşünmüyorum. Teorik olarak tartışırsak Meclis kanun çıkarırsa Cumhurbaşkanı'nın geri götürme hakkı var. Yine 301 oyla gönderirse Cuhmurbaşkanının REsmi Gazete'de yayımlaması lazım ve Anayasa Mahkemesi'ne gitme hakkı olur. Meclis ile yürütme beraber yürütemezse halka gidecek.

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MUHALEFETİN 'ERDOĞAN KAYBEDERSE MAKAMI VERMEZ?' AÇIKLAMASI

Böyle bir şey olur mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan 2002 seçimlerinden bu yana seçimleri kazandı. Mesela İstanbul ve Ankara'da belediye başkanları değişti. Demokrasiye inancı olan liderin buna direnmesi mümkün değil. Hukuken de mümkün değil. Sandık kimi işaret ederse o gelir. Bunu tartışmak abesttir. Demokratik sistemde esas olan halkın iradesidir. Sandıktan kim çıkarsa yönetimi de o olur. Böyle hayaller kuruyorlar ama 2 gün sonra göreceğiz. Halkımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana takdirini kullanacaktır.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'KANDİL' AÇIKLAMASI

Bu akıl dışı bir iddia. Bu iddiaya kimse itibar etmez. Bu tip şeyler yaparak yarattıkları tahribatın önüne geçmeye çalışıyorlar. Güneç balçıkla sıvanmaz. Terör örgütlerinin bunlara destek verdikleri açıkça belli. Özerlikten söz ediyorlar. Toplumda infial uyandıran bu ilişkin tahribatını bir miktar da olsa engelleyebilir miyim diye ortaya attıkları iddialardır. Ne yaparsa yapsınlar saklanacak durumları yoktur. Türkiye böyle bir muhalefeti hak etmiyor.

"BUNLAR SİYASİ OLİGARŞİ OLUŞTURUYORLAR"

Bakan Soylu seçmen iradesinden söz etmiyor. Seçimleri araçsallaştırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın götürmeye yönelik bir projeden söz ediyor. Millet İttifakı kazanırsa darbe olarak görmüyorum. Bunlar bizim kadar demokrat değiller. Demokrat olsalardı Cumhurbaşkanı adayına yapılanlara karşı tavır alırlardı.

Seçim sonuçları üzerinden seçmen yanlış yapmıştır tezi onlara aittir. Biz seçmen farklı tercih yaptı deriz. Bunlar siyasi oligarşi oluşturuyorlar. 8 tane cumhurbaşkanı yardımcısı. HDP'de olacak. O pazarlıklarda yapılıyor herhalde. Hangi yürütme programını ortaya koydun da 8 yardımcı olacak diyorsun. Bunlar Türkiye'ye kriz vaad ediyorlar.