Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan adaylık açıklaması

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Altılı masa bu konuyu 26 Ocak'a kadar siyasi alanın tartışma konusu yapmamıştı. Birdenbire bu tutum değişikliğini altılı masanın kendi iradesiyle olduğunu düşünmüyorum. 2023 seçimlerinde muhalefetin büyük ihtimalle kazanamayacağı görüldü. Seçimlerin hukuken tartışılmasını strateji olarak gündeme getirdiler. 2019'dan beri bu tartışmalar o zamandan beri kulak vermeyip şu anda vermeleri manidar.

Bu özün nasıl ortaya çıktığına bakmamız lazım. Bu madde Anayasa'nın 101.maddesi. Bir kimse en fazla 2 kez seçilebilir diyor. Anayasa'nın 101. maddesi eski ve yeni olarak 2 ayrı 101. madde. Eski 101. madde tümden değiştirilerek baştan itibaren yeniden kabul edildi. Bu yeni 101. madde birlikte yapılacak ilk TBMM ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin başladığı tarihte yürürlüğe girer. Bu şu anlama geliyor, Türkiye'de birlikte yapılacak seçim 2018'de yapıldı. Bu madde 30 Nisan 2018'de yürürlüğe girdi. 2014 seçimi birlikte yapılan bir seçim miydi? Değil. Bu 101'in yürürlüğe girdiği tarihin esası birlikte yapılan seçimlerle alakalıdır.

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Türkiye'de 2018 yılında hükümet modeli değişti. Sayın Erdoğan, parlamenter sistemin son Cumhurbaşkanıdır başkanlık sisteminin ilk başkanıdır. 2018'den sonra biz başkanlık sistemine geçtik. Yeni Anayasa 101 iki kez seçilecek kişinin başkan olarak iki kez seçilmesini sınırlamıştır.

Sen önce devletine sahip çıkacaksın. Devleti kategorik olarak karşına alarak Meclis'e talip olamazsın. Bizim Türkiye fikrinde hakikaten ortaklaşmamız lazım. Biz önce Türkiye'nin bütünlüğüne sahip çıkalım. Yeni sistemde Meclis ve Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.