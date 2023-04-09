Cumhur İttifakı 8, Millet İttifakı 18’inci sırada

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YSK Başkanı Ahmet Yener’in başkanlığında yapılan kura çekimine seçimlere katılacak olan siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Yener, kura çekimi öncesi, “Kura çekiminin Türk milletine, Türk demokrasisine ve siyasi partilere hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Kuraya göre seçimlerdeki oy pusulasında Cumhur İttifakı 8’inci sırada, Emek ve Özgürlük İttifakı 9’uncu sırada, Millet İttifakı 18’inci sırada, Ata İttifakı 19’uncu sırada yer aldı. Yeşil ve Sol Parti üzerinden seçime girecek olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve AK Parti listelerinde yer alacak olan Demokratik Sol Parti (DSP) kura çekimine katılmadı.

Partilerin ve ittifakların sıralaması:

1 - Yeni Türkiye Partisi

2 - Türkiye Değişim Partisi

3 - Millet Partisi

4 - Hak ve Özgürlükler Partisi

5 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı

6 - Genç Parti

7 - Memleket Partisi

8 - Cumhur İttifakı

9 - Emek ve Özgürlük İttifakı

10 - Büyük Türkiye Partisi

11 - Adalet ve Birlik Partisi

12 - Anavatan Partisi

13 - Yenilik Partisi

14 - Halkın Kurtuluş Partisi

15 - Milli Yol Partisi

16 - Vatan Partisi

17 - Güç Birliği Partisi

18 - Millet İttifakı

19 - Ata İttifakı

20 - Bağımsız Türkiye Partisi

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İttifak içi sıralamalar:

ATA İttifakı

Adalet Partisi

Zafer Partisi

Cumhur İttifakı

BBP

AK Parti

Yeniden Refah

MHP

Emek ve Özgürlük İttifakı

Yeşil Sol Parti

TİP

Millet İttifakı

Gelecek Partisi

DP

DEVA

CHP

İYİ Parti

Saadet Partisi

HER SEÇİM BÖLGESİNE AYRI PUSULA

- Milletvekili seçiminde her seçim çevresi için ayrı oy pusulası basılacak. O seçim çevresinde hangi partiler seçime giriyorsa pusulada da onlar yer alacak. İttifak olarak seçime girecek partiler oy pusulasında ittifak şemsiyesinin altında yer alacak. Seçmen ise oy vermek istediği partinin yuvarlağına mühür basacak. DEVA, Saadet, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti seçime CHP listelerinden gireceği için pusulada yer almayacak.