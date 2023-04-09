Cumhur İttifakı 8, Millet İttifakı 18’inci sırada

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YSK Başkanı Ahmet Yener’in başkanlığında yapılan kura çekimine seçimlere katılacak olan siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Yener, kura çekimi öncesi, “Kura çekiminin Türk milletine, Türk demokrasisine ve siyasi partilere hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Kuraya göre seçimlerdeki oy pusulasında Cumhur İttifakı 8’inci sırada, Emek ve Özgürlük İttifakı 9’uncu sırada, Millet İttifakı 18’inci sırada, Ata İttifakı 19’uncu sırada yer aldı. Yeşil ve Sol Parti üzerinden seçime girecek olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve AK Parti listelerinde yer alacak olan Demokratik Sol Parti (DSP) kura çekimine katılmadı.
Partilerin ve ittifakların sıralaması:
1 - Yeni Türkiye Partisi
2 - Türkiye Değişim Partisi
3 - Millet Partisi
4 - Hak ve Özgürlükler Partisi
5 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı
6 - Genç Parti
7 - Memleket Partisi
8 - Cumhur İttifakı
9 - Emek ve Özgürlük İttifakı
10 - Büyük Türkiye Partisi
11 - Adalet ve Birlik Partisi
12 - Anavatan Partisi
13 - Yenilik Partisi
14 - Halkın Kurtuluş Partisi
15 - Milli Yol Partisi
16 - Vatan Partisi
17 - Güç Birliği Partisi
18 - Millet İttifakı
19 - Ata İttifakı
20 - Bağımsız Türkiye Partisi
İttifak içi sıralamalar:
ATA İttifakı
Adalet Partisi
Zafer Partisi
Cumhur İttifakı
BBP
AK Parti
Yeniden Refah
MHP
Emek ve Özgürlük İttifakı
Yeşil Sol Parti
TİP
Millet İttifakı
Gelecek Partisi
DP
DEVA
CHP
İYİ Parti
Saadet Partisi
HER SEÇİM BÖLGESİNE AYRI PUSULA
- Milletvekili seçiminde her seçim çevresi için ayrı oy pusulası basılacak. O seçim çevresinde hangi partiler seçime giriyorsa pusulada da onlar yer alacak. İttifak olarak seçime girecek partiler oy pusulasında ittifak şemsiyesinin altında yer alacak. Seçmen ise oy vermek istediği partinin yuvarlağına mühür basacak. DEVA, Saadet, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti seçime CHP listelerinden gireceği için pusulada yer almayacak.