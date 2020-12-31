Cuma namazı saatleri: 1 Ocak cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri

Cuma namazı saati bu mübarek günün gelmesi ile beraber gündemdeki yerini aldı. Yeni yılın ilk cuma namazı için İçişleri Bakanlığı eve en yakın camilerde cuma namazı kılınabileceğini bildirdi. Her hafta olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı il il cuma namazı saatlerini yayımladı. Diyanet takvimine göre cuma namazı İstanbul'da 13:13'te, Ankara'da 12:57'de, İzmir'de 13:20'de okunacak öğle ezanı sonrası kılınacak.

CUMA NAMAZI SAATLERİ

Cuma namazı saat bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takviminde yayınlandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre 1 Ocak 'ta cuma namazı saatleri her ilde bir kaç dakika farklılık gösterecek. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı saatleri şöyle;

İSTANBUL: 13:13

ANKARA: 12:57

İZMİR: 13:20

BURSA: 13:12

Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

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DİYANET'TEN CUMA NAMAZI HATIRLATMASI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı yarın camilerde cuma namazı kılınabileceği hatırlatmasında bulundu.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın maske ve mesafe kuralına riayet ederek, araç kullanmadan, ikametimize en yakın olan camimizde kendi seccadelerimizle cuma namazlarımızı eda edeceğiz inşallah. Rabb'im hastalarımıza şifa versin, yaşanmakta olan salgın hastalıktan tüm insanlığı korusun." ifadelerini kullandı.

CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır..

Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır..

Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur..

Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde, ‘Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269). İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).’ bilgisi yer alıyor.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır.