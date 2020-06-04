Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il 5 Haziran cuma namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takviminde, cuma namazı saatleri yer alıyor. 5 Haziran 2020 cuma namazı saatleri bu ekran üzerinden görüntülenecek. İl il cuma namazı saatlerine göre, 5 Haziran'da cuma namazı İstanbul'da 13:08, Ankara'da 12:52, İzmir'de ise 13:15'te kılınacak.

5 HAZİRAN CUMA NAMAZI SAATLERİ

Diyanet bilgisine göre cuma namazı saatleri açıklandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre 5 Haziran cuma namazı saatleri her ilde farklı şekilde gerçekleşecek.

Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

BİRİNCİ REKAT

Cuma namazını kılmak için: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının iki rekat farzını kılmaya. Uydum imama" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sessizce Subhaneke'yi okuruz.

Ayakta birşey okumadan imamı dinleriz. İmam Fatiha Suresi ve Kur'an'dan bir miktar ayet okur

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

İKİNCİ REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Hiç birşey okumadan imamın Fatiha ve Kuran'dan bir miktar okumasını dinleriz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatü ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye selam vererek namazı tamamlarız.