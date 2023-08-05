Cuma namazı çıkışı tahıl koridoru mesajı: Rusya ile aynı çizgideyiz

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan cuma namazını İstanbul Çengelköy’deki Kerem Aydınlar Camisi’nde kıldı. Namaz sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve dondurma ikram eden Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:

YEREL SEÇİMLER

“Yerel seçimlerle ilgili olarak şu anda Seçim İşleri Başkanlığı’mız gerekli bütün altyapı çalışmalarını devam ettiriyor. Başta şahsım olmak üzere, bütün Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerim, Merkez Yürütme Kurulu üyelerim, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız bunun yanında bütün milletvekillerimiz Türkiye genelinde hazırlanan programa göre şu anda zaten görevlere başladılar. Türkiye’yi tarıyoruz, taramaya devam edeceğiz. Bütün mesele, en ideal aday tespitlerini yaparak ülke genelinde seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak.

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TAHIL KORİDORU

Dışişleri Bakanım, İstihbarat Başkanım hepsi görüşmeleri yapıyorlar ve bu görüşmeler çerçevesinde öyle zannediyorum ki ağustos ayı içerisinde inşallah Sayın Putin’le ziyaret gerçekleşecek. Biliyorsunuz biz Tahıl Koridoru konusunda Rusya ile aynı çizgideyiz. Yani Rusya’dan gelecek tahılların bizde una çevrilmesi ve buradan un olarak fakir Afrika ülkelerine, az gelişmiş ülkelere de bunların naklini istiyoruz. Hatta hatta şu anda bile, biz gıda tarım hayvancılık bakanlığımız olarak o adımları atmaya, fakir ülkelere de bu desteğimizi yapmaya devam edeceğiz.

AFRİKA’DAKİ GELİŞMELER

Fransa’nın Afrika ülkelerine bu yaptığı iş ilk değil. Yani geçmişte Cezayir’de, Ruanda’da, Mali’de yaptığı uygulamalar dünyanın artık bütün kayıtlarında mevcut ve bunu Afrikalılar çok iyi biliyor. Şu anda altın sevkini, bunun yanında uranyum sevkini tamamıyla Fransa’ya durdurmuş durumdalar. Bu, yıllardan beri bu ülkelere yapılan zulmün bir karşılığıdır. Bizler de Afrika ülkeleriyle olan olumlu ilişkilerimizi devam ettirmeye aynen çalışıyoruz.”

GÖKÇEN AMİRAL’İN TERFİSİNDEN MUTLUYUZ

Bu atamadan mutlu oldum. Hele böyle bir kızımızın amiralliğe terfi etmesi bizi çok mutlu etti. Biliyorsunuz yargıda filan bu atamalar çok var ama şimdi ilk defa Silahlı Kuvvetler’de böyle bir kızımızın albaylıktan generalliğe, amiralliğe terfi etmesi ayrı bir güzellik. Kendisini kutluyor, tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki şûralarda bunun devamı gelecektir.

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GAZETECİLERE DONDURMA İKRAMI

Cuma namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini takip eden gazetecilere dondurma ikram etti.