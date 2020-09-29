Çukurdan gelen ses merak uyandırdı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tescillenen, başta tepeli pelikan olmak üzere karabatak gibi nesli tehlike altında olan kuş türlerinin de bulunduğu 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü neredeyse tamamen kurudu. Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara sınırları içerisinde bulunan gölün, kuruyan tabanında oluşan küçük çaplı bir çukurdan gelen ses ve yanıcı gaz ise merak uyandırdı. Kemerdamları Mahallesi Muhtarı Ahmet Ayyıldız, yetkililerin oluşan çukurdan gelen ses ve çıkan gazla ilgili araştırma yapmalarını beklediklerini söyledi.

Muhtar Ayyıldız, "Bizler bu gölde 20 yıl önce balıkçılıkla uğraşıyorduk. Bulunduğumuz alan da göl yatağıydı ve metrelerce su vardı. Gölde su olduğu zaman bulunduğumuz bu alan fokur fokur kaynar ve su kabarcıkları çıkardı. Biz balıkçıklar da bu noktaya oksijen bol olduğu için balık da bol olur diye ağ atardık. Tabi aradan uzun yıllar geçti ve gölümüz kurudu. Kuruyan bu alan üzerinde zamanla hayvancılık yapılmaya başlandı. Bir süre önce gece saatlerinde buraya gelen çobanlar yerden bir ses geldiğini duymuş. Sesin geldiği noktayı belirlemişler ve ertesi gün bizlere haber verdiler. Biz de geldik gördük ki göl tabanında küçük bir çukur oluşmuş ve bu çukurdan yanıcı bir gaz geliyor. Birkaç gün önce bu çukurun içine plastik bir şişe attık ve bir süre sonra kendiliğinden yanmaya başladı. Zehirli olduğunu düşündüğümüz bu gaz bizleri oldukça rahatsız etti. Daha sonra ise bir süreliğine çukura eğildik ve fokurdama sesini duyduk. Birkaç gündür gaz çıkışı yok ama toprağın sıcaklığı arttı. Ayrıca toprağın yapısında bozulmalar görüyoruz. Toprak farklı bir renk almaya başladı. Fokurdama sesi de her geçen gün artıyor" dedi.

'JANDARMA ŞERİTLE ETRAFINI ÇEVİRDİ'

Oluşan çukur ve koku nedeniyle jandarmaya bilgi verdiklerini belirten Ayyıldız, "Çıkan gaz ve fokurdama sesini duyduktan sonra jandarma ekiplerine haber verdik. Jandarma da kısa süre sonra gelerek çukurun etrafını şeritle kapattı. Şu anda net bir şekilde kazanda su kaynar gibi ses gelmeye devam ediyor. Bizler devletimizin ilgili kurumlarının bu bölgeye gelip bir anca önce inceleme yapmasını istiyoruz. Belki ülkemiz için hayırlı bir gelişme olacaktır" diye konuştu.

Mahalleliden Hasan Koç ise, "Çukurun oluşumu ve gelen sesin ardından jandarma burayı şeritle kapattı. Hem merak ediyoruz hem tedirginiz. Yetkililerin bir an önce bu bölgede araştırma yapmalarını talep ediyoruz. Bu bölgede daha önceleri tulumbalardan metan gazı çıktığını biliyoruz. Ama bu kez bir fokurdama sesi de mevcut" ifadelerini kullandı.